Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Border 2 Collection Day 3: সানির ‘বর্ডার ২’-এর দাপটে কাঁপছে বক্স অফিস! মাত্র ৩ দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি পার

    সানি দেওলের প্রত্যাবর্তনে বক্স অফিসে ফের একবার সুদিন ফিরল। ১৯৯৭ সালের আইকনিক 'বর্ডার' ছবির সিক্যুয়েল ‘বর্ডার ২’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতেই বক্স অফিসে যে সুনামি উঠবে, তার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। মাত্র তিন দিনেই এই ছবি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে এক নয়া নজির গড়ল।

    Published on: Jan 26, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সানি দেওলের সেই চেনা মেজাজ আর দেশপ্রেমের আবেগে আবারও বুঁদ গোটা দেশ। বড় পর্দায় ‘বর্ডার ২’ মুক্তি পেতেই দর্শক আর সমালোচকদের প্রশংসা উপচে পড়ছে। ফলস্বরূপ, প্রথম উইকেন্ডেই বক্স অফিসে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে এই ছবি। মুক্তির মাত্র তিন দিনের মাথায় ভারতীয় বক্স অফিসে এই ছবি পার করে ফেলল ১১৫ কোটি টাকার গণ্ডি। আরও পড়ুন-শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজকীয় রিসেপশন, লাল শাড়িতে মোহময়ী মধুমিতা! রইল প্রথম ছবি

    সানির ‘বর্ডার ২’-এর দাপটে কাঁপছে বক্স অফিস! মাত্র ৩ দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি পার (PTI)
    সানির ‘বর্ডার ২’-এর দাপটে কাঁপছে বক্স অফিস! মাত্র ৩ দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি পার (PTI)

    ৩ দিনের বক্স অফিস রিপোর্ট: শুক্রবার মুক্তির দিনে সানি দেওলের এই ছবি ৩৫ কোটিরও বেশি ব্যবসা করে শুরুতেই ছক্কা হাঁকিয়েছিল। শনিবার সেই আয় একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায়। রবিবারের ছুটির দিনে সেই আয় আরও বেড়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে রবিবার ছবির আয় ছিল ৪০-৪২ কোটি টাকা।

    প্রথম দিন (শুক্রবার): প্রায় ৩৫ কোটি টাকা।

    দ্বিতীয় দিন (শনিবার): প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

    তৃতীয় দিন (রবিবার): প্রায় ৪০-৪২ কোটি টাকা।

    মোট আয়: ১১৫ কোটি টাকারও বেশি (তিন দিনে)।

    সানি দেওলের ম্যাজিক: ‘গদর ২’-এর পর সানি দেওল আবারও প্রমাণ করলেন যে মাস-এন্টারটেইনার হিসেবে তাঁর ফর্মুলা আজও অটুট। ছবিতে বরুণ ধাওয়ান এবং দিলজিৎ দোসাঞ্ঝের উপস্থিতি ছবির উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ছবির অ্যাকশন দৃশ্য এবং সিগনেচার ডায়লগগুলো দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে সিটি বাজাতে বাধ্য করছে।

    প্রতিযোগিতা ও আগামী দিন: চলতি সপ্তাহে আর কোনও বড় ছবি মুক্তি না পাওয়ায় ‘বর্ডার ২’-এর সামনে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসে ছবির আয় রবিবারকেও ছাপিয়ে যাবে। অনেকের মতে, এই ছবির দাপটে আমির খান বা শাহরুখ খানের রেকর্ডও বিপদে পড়তে পারে। ২০২৬ সালের প্রথম ব্লকবাস্টার হিসেবে এটি ইতিমধ্যেই নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে এই ছবি।

    বর্ডার ছবিতে মূলত সেনাবাহিনীর (Army) বীরত্ব দেখেছিলাম। কিন্তু 'বর্ডার ২'-এ এর পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিতে ভারতীয় স্থলসেনা, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী—এই তিন শক্তির যৌথ অভিযানের গল্প বলা হয়েছে। ছবিটির বড় প্রাপ্তি হলো এর কাস্টিং। সানি দেওল এখানে এক অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন। এছাড়া দেখা মিলছে বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি ও দিসজিৎ দোসাঞ্জের।

    News/Entertainment/Border 2 Collection Day 3: সানির ‘বর্ডার ২’-এর দাপটে কাঁপছে বক্স অফিস! মাত্র ৩ দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি পার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes