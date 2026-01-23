Edit Profile
    Border 2 review: হল কাঁপাল সানি-র গর্জন, বরুণ দিল কড়া টক্কর, কেমন হল বর্ডার ২, দেখুন ছবির রিভিউ

    ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার বর্ডার ২ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে। যার জন্য সবাই দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিল, অবশেষে সেই ছবি এসেছে প্রেক্ষাগৃহে। চলুন জেনে নেই বর্ডার ২-এর প্রাথমিক রিভিউ, যা ইতিমধ্যেই ভাগ করে নিয়েছেন অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে। 

    Published on: Jan 23, 2026 11:34 AM IST
    By Tulika Samadder
    বর্ডার ২ শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি দীর্ঘদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সাড়া ফেলছিল। কারণ বর্ডার ২ এখনও দর্শকদের মধ্যে প্রবলভাবে আলোচিত। তবে বর্ডার ২ মুক্তি পেতে না পেতেই, এসে গিয়েছে ছবির প্রাথমিক রিভিউ। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্লেষক তরণ আদর্শ ছবিটি সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক পর্যালোচনা দিয়েছেন। ছবিটিকে ৪.৫ স্টার দিয়ে তরণ লিখেছেন যে- ‘বর্ডার ২ আপনার হৃদয় জয় করবে এবং আপনি ছবিটি দেখে গর্বিত হবেন। এই ছবিটি দেশ ও আমাদের সৈনিকদের স্যালুট করে।’

    তরণ পরিচালকের প্রশংসা করে লেখেন, ‘ছবিটি ভালো, কিন্তু ছবিতে পরিচালক যে ভারসাম্য তৈরি করেছেন তা বেশ চমৎকার। যুদ্ধের দৃশ্যগুলি বেশ দর্শনীয়। অ্যাকশন দৃশ্যগুলি একেবারে গল্প এবং চরিত্রের আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত। । কয়েকটি পাঞ্চলাইন আপনার হৃদয় জয় করবে এবং আপনি শিস বা হাততালি দিতে বাধ্য হবেন। সংগীতটিও খুব ভাল, বিশেষত যখন প্রথম অংশে আসবে ঘর কব আওগে।’

    সবার পারফরম্যান্স নিয়েও কথা বলেন তরণ আদর্শ। তিনি লেখেন, 'সানি দেওল যখন গর্জন করে, তখন তার প্রতিধ্বনি পুরো থিয়েটারে প্রতিধ্বনিত হয়। তার পাওয়ার প্যাক লাইনগুলি আপনাকে অতীতের সানি দেওলের কথা মনে করিয়ে দেবে। বড় চমক নিয়ে এসেছেন বরুণ ধাওয়ান। সে তাঁর অভিনয় দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। দিলজিৎ দোসাঞ্জও ভালো পারফর্ম করেছেন। তার কমিক টাইমিং এবং হালকা মুহুর্তগুলি বেশ ভালো। আহান শেট্টিকে খুব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল এবং তাঁর পারফরম্যান্স গ্রো করেছে।’

    বর্ডার ২-এর কথা বললে, এটি ১৯৯৮ সালে মুক্তি পাওয়া বর্ডারের সিক্যুয়াল। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অনুরাগ সিং। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, নিধি দত্ত এবং জেপি দত্ত।

