অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান, ওটিটি কাঁপাতে আসছে ‘বর্ডার ২’, কবে কোথায় মুক্তি?

অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান, ওটিটি কাঁপাতে আসছে ‘বর্ডার ২’, কবে কোথায় মুক্তি?
জেপি দত্তের 'বর্ডার'-এর সিক্যুয়েল ছবি ‘বর্ডার ২’ এই বছরের জানুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছিল বড়পর্দায়, যেটি দর্শকদের মন জয় করেছিল ভীষণভাবে। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য লাভ করে, বিশ্বব্যাপী ৪০০ কোটি টাকার বেশি আয় করে সিনেমাটি। তবে যারা প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখতে পারেননি, তাদের জন্য সুখবর। এবার ছবিটি আসতে চলেছে ওটিটি-তে।
বুধবার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স 'বর্ডার ২'-এর ওটিটি রিলিজের ঘোষণা করে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। ভিডিয়োটিতে 'Netflix' লেখা একটি খাম দেখা গিয়েছে, যার পটভূমিতে 'ঘর কব আওগে' গানটি বাজছিল। ভিডিয়োটির সাথে ক্যাপশনে লেখা, ‘চিঠি এবার নেটফ্লিক্সে এসে গিয়েছে। ’বর্ডার ২' দেখুন, ২০ মার্চ থেকে নেটফ্লিক্সে!'
দর্শকরা মুক্তির খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। একটি মন্তব্যে লেখা হয়েছে, ‘ওএমজি @netflix_in, ধন্যবাদ।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘ আমি তো ছবিটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না।’ তৃতীয় একজন যোগ করেছেন, ‘অবশেষে!'
বর্ডার ২ সম্পর্কে
অনুরাগ সিং পরিচালিত এবং ভূষণ কুমার, নিধি দত্ত, জেপি দত্ত এবং কৃষাণ কুমার প্রযোজিত এই ছবিটি ১৯৯৭ সালের ক্লাসিক 'বর্ডার'-এর একটি স্বতন্ত্র সিক্যুয়েল। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ, এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মোনা সিং, আনিয়া সিং, মেধা রানা এবং সোনম বাজওয়া।
আগের ছবির মতো, এর গল্পও ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তবে নতুন গল্পে ৩ জনের গল্প দেখানো হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর হোশিয়ার সিং দাহিয়া (বরুণ ধাওয়ান), ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এমএস রাওয়াত (আহান শেট্টি), এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট অফিসার নির্মল জিত সিং (দিলজিৎ দোসাঞ্জ)। সঙ্গে তাদের সিনিয়র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফতেহ সিং কালোর (সানি দেওল)।
ছবিটি মুক্তির পর থেকেই ইতিবাচক সাড়া পায় এবং বক্স অফিসে একটি বড় হিট হয়ে ওঠে। এটি ‘ফাইটার’, ‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ এবং ‘কেশরী’-র মতো ছবিকে ছাড়িয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় যুদ্ধ চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে, বিশ্বব্যাপী ৪৩২ কোটি আয় করে এই সিনেমা।