    Border 2 vs Mardani 3 BO: সানি-বরুণদের দেশপ্রেমের গর্জনে ফিকে রানির ‘মর্দানি ৩’, ৯ম লাফিয়ে বাড়ল বর্ডার ২-র আয়

    বক্স অফিসের লড়াই এখন তুঙ্গে! একদিকে সানি দেওলের দেশপ্রেমের গর্জন ‘বর্ডার ২’, অন্যদিকে রানি মুখোপাধ্যায়ের নির্ভীক পুলিশি মেজাজ ‘মর্দানি ৩’। শনিবারের (৩১ জানুয়ারি) রিপোর্ট বলছে, পুরনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, তেমনই মুক্তির নবম দিনেও ‘বর্ডার ২’-এর দাপটের সামনে কিছুটা ফিকে রানি মুখোপাধ্যায়ের ওপেনিং

    Published on: Feb 01, 2026 8:31 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভারতীয় বক্স অফিসে এখন সোয়ানে সোয়ানে টক্কর। একদিকে রয়েছে নস্টালজিয়া আর অ্যাকশনের মিশেল ‘বর্ডার ২’, আর তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুক্রবারই পর্দায় হাজির হয়েছেন রানি মুখোপাধ্যায়,‘মর্দানি ৩’ নিয়ে। তবে শনিবারের পরিসংখ্যান বলছে, মুক্তির দ্বিতীয় দিনে রানিকে বেশ কয়েক গোল দিলেন সানি পাজি।

    অপ্রতিরোধ্য় বর্ডার ২

    মুক্তির ৯ দিন পার করেও ‘বর্ডার ২’ বক্স অফিসে অপ্রতিরোধ্য। এই ছবির প্রথম সপ্তাহের আয়ের পরিমাণ ২২৪.২৫ কোটি টাকা। শনিবার উইকএন্ডে এই ছবির কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটির আশেপাশে। যা অষ্টম দিনের (১০.৭৫ কোটি) তুলনায় অনেক বেশি। ভারতের বাজারে ৯ দিনে এই ছবি মোট ২৫২.৬৮ কোটি টাকা আয় করে আড়াইশো কোটির মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে।

    মর্দানি ৩: রানির মন্থর শুরু

    শুক্রবার মুক্তি পাওয়া ‘মর্দানি ৩’ দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শনিবার ভালো ফল করার চেষ্টা করলেও ‘বর্ডার ২’-এর জোয়ারে কিছুটা ভেসে গিয়েছে। যদিও রানির অভিনয়ের প্রশংসা সর্বত্র, কিন্তু দর্শক টানার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছেন তিনি। শুক্রবার ছবির আয় ছিল মাত্র ৪ কোটি টাকা, শনিবার তা সামান্য বেড়েছে। এই ছবির কালেকশন ৬ কোটির আশেপাশে। অর্থাৎ দু-দিনে মর্দানি ৩ ব্যবসা দিয়েছে মাত্র ১০ কোটি টাকার।

    দেখা যাচ্ছে, শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি শো-তেই দর্শকটানার মামলায় ‘বর্ডার ২’ সামান্য হলেও টেক্কা দিয়েছে ‘মর্দানি ৩’-কে। ‘বর্ডার ২’ এখন ফ্যামিলি অডিয়েন্সের প্রথম পছন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে সপ্তাহান্তে এর আয় বৃদ্ধির হার চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে, ‘মর্দানি ৩’ একটি সিরিয়াস থ্রিলার হওয়ায় এর দর্শক মূলত শহরকেন্দ্রিক মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে সীমাবদ্ধ।

    ১৯৭১-এর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি বর্ডার ২ ছবিচে ভারতীয় সেনা, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর বীরত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ এবং অহন শেট্টি ছাড়াও এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মোনা সিং এবং সোনম বাজওয়া।

    ওদিকে আগের দু-বারের মতো মর্দানি ৩-তেও রানি মুখোপাধ্যায় ফিরছেন তাঁর আইকনিক চরিত্র শিবানী শিবাজি রাও-এর ভূমিকায়। শিবানী একজন নির্ভীক এবং নীতিবান পুলিশ অফিসার। এবারের গল্পে তিনি এমন একটি জটিল অপরাধের জাল উন্মোচন করছেন যা বর্তমান সমাজের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আগের পর্বে তিনি 'চাইল্ড ট্রাফিকিং' এবং 'সিরিয়াল রেপিস্ট'-এর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, এবার তাঁর লড়াই আরও বড় কোনো অন্ধকার জগতের বিরুদ্ধে।

    রবিবার ছুটির দিনে এই দুই ছবির আয় আরও বাড়বে বলে আশা করছেন হল মালিকরা। তবে ২৫০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে ‘বর্ডার ২’ এখন ৩০০ কোটির দিকে এগোচ্ছে। রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মর্দানি ৩’-কে টিকে থাকতে হলে রবিবারের কালেকশনে বড়সড় লাফ দিতে হবে।

