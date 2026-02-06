Edit Profile
    Box Office-Border 2 vs Mardani 3: বর্ডার ২-এর চাপে রীতিমতো লেজেগোবরে মরদানি ৩! দুটি ছবির বৃহস্পতিবারের আয় কত?

    সানি দেওলের বর্ডার 2 এবং রানি মুখোপাধ্যায়ের মর্দানি ৩ প্রেক্ষাগৃহে চলছে। সপ্তাহের মাঝের দিনগুলিতে ছবিটির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। জেনে নিন দুটি ছবিই এখন পর্যন্ত কত টাকা আয় করেছে-

    Published on: Feb 06, 2026 9:28 AM IST
    By Tulika Samadder
    বর্ডার ২ এবং মর্দানি ৩-এর বক্স অফিসে হাল আরও খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিনই দু'টি ছবির আয় ক্রমশ কমছে। গতকাল বৃহস্পতিবার, বর্ডার 2 আয় করেছে ৩.৩৫ কোটি টাকা। বুধবারেও সানি দেওলের সিনেমার আয় ছিল ৪.১৫ কোটি টাকা। বর্ডার ২ এখন পর্যন্ত ১৪ দিনে মোট ২৯৪.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। আগে মনে করা হয়েছিল যে ছবিটি সপ্তাহান্তের আগেই হয়তো ৩০০ কোটি টাকা আয় করে ফেলবে সিনেমাটি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সপ্তাহান্তের আগে ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছনো সম্ভব হবে না।

    বর্ডার ২ ভার্সেস মরদানি ৩।
    বর্ডার ২কালেকশন
    প্রথম সপ্তাহ২২৪.২৫ কোটি
    শুক্রবার১০.৭৫ কোটি
    শনিবার১৭.৭৫ কোটি
    রবিবার২২.৫ কোটি
    সোমবার৫.৭৫ কোটি
    মঙ্গলবার৫.৭৫ কোটি
    বুধবার৪.১৫ কোটি
    বৃহস্পতিবার৩.৩৫ কোটি
    মোট সংগ্রহ২৯৪.২৫ কোটি

    সানি দেওলের সবচেয়ে বেশি আয় করা ছবি হিসেবে 'বর্ডার ২' ছবিটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আর পয়লা নম্বরে রয়েছে গদর ২। গদর ২ মোট ৫২৫.৭ কোটি আয় করেছিল।

    মরদানি ৩ ছবির কথা বললে, ছবিটি বৃহস্পতিবার ১.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে। আর ৭ দিনে মরদানি ৩-এর মোট আয় ২৬.৩০ কোটি টাকা। আপনাকে বলতে চাই যে, মর্দানি ৩ বর্তমানে রানির শীর্ষ ১০ ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, তাও আবার দশম স্থানে। তালিকায় শীর্ষে তলাশ, যা মোট ৯৩.৬১ কোটি টাকা আয় করেছে। ৪৭.৩৫ কোটি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মরদানি ৩ এবং কুছ কুছ হোতা হ্যায় রয়েছে ৪৬.৮৮ কোটি নিয়ে তৃতীয় স্থানে।

    তবে মরদানি ৩ সিনেমাটি সমালোচকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সাড়া ফেলতে ব্যর্থ। এখন দেখার উইকএন্ডে তাদের দুজনের আয়ের উপর কোন ভালো প্রভাব পড়ে কি না।

