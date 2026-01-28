Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Border 2 Worldwide BO Collection: আমির-কার্তিককে ঘোল খাওয়ালেন সানি! বিশ্বব্যাপী কোন কোন ছবির রেকর্ড ভাঙল বর্ডার ২

    Border 2 Worldwide Box Office Collection: শুধু দেশে নয়, 'বর্ডার ২' বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। পাঁচ দিনের মধ্যে, ভারতীয় বক্স অফিসে 'বর্ডার ২' এর আয়ের ২০০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছেছে, বিশ্বব্যাপী সংখ্যাটি ৩০০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছেছে।  

    Published on: Jan 28, 2026 11:31 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Border 2 Day 5 Worldwide Box Office Collection: 'বর্ডার ২' বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে রীতিমতো। ছবিটি শুধু দর্শকদের মন জয় করছে না, আয়ের দিক থেকেও অনেক বড় বড় ছবিকে ফেলে দিচ্ছে পিছনে। শুনলে অবাক হবেন যে, 'বর্ডার ২' ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে আমির খান এবং কার্তিক আরিয়ানের ছবিগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

    বক্স অফিসে কোন কোন সিনেমার রেকর্ড ভাঙল সানি দেওলের বর্ডার ২?
    বক্স অফিসে কোন কোন সিনেমার রেকর্ড ভাঙল সানি দেওলের বর্ডার ২?

    'বর্ডার ২' এখন পর্যন্ত কত আয় করেছে?

    চার দিনের বর্ধিত সপ্তাহান্তের পর 'বর্ডার ২' ভারতে ১৮০ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ইতিবাচক পর্যালোচনা পাচ্ছে, তাই ছবিটি মঙ্গলবারও ভালো পারফর্ম করেছে এবং কাজের দিনেও ছবির আয় হয় ১৯.৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পাঁচ দিনের মধ্যে, ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিস থেকে ১৯৯.৫০ কোটি টাকা নেট সংগ্রহ করেছে।

    বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসের কথা বললে, ছবিটি পাঁচ দিন পরে ২৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি অনেক বড় বলিউড সিনেমাকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। মাত্র পাঁচ দিনে আমির খান ও কার্তিক আরিয়ানের ছবির লাইফটাইম কালেকশন ছাড়িয়ে গিয়েছে 'বর্ডার ২'।

    সিনেমাকালেকশন
    বর্ডার ২ (সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টি)২৭৫ কোটি টাকা
    সিতারে জমিন পর (আমির খান)২৬৭.৩৪ কোটি টাকা
    ভুল ভুলাইয়া ২ (কার্তিক আরিয়ান)২৬৫.৫ কোটি টাকা

    এখন ছবিটি হৃতিক রোশনের 'ফাইটার' (ইন্ডিয়া নেট - ২১২.৭৩ কোটি টাকা, ওয়ার্ল্ডওয়াইড কালেকশন - ৩৫৮.৮৩ কোটি টাকা) এবং ভিকি কৌশলের 'উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' (ইন্ডিয়া নেট - ২৪৪.১৪ কোটি টাকা, ওয়ার্ল্ডওয়াইড কালেকশন -৩৪১.৭৫ কোটি টাকা) এর রেকর্ড ভাঙার দিকে ছুটছে দ্রুত গতিতে। আশা করা হচ্ছে যে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে, 'বর্ডার ২' ৩০০ কোটি টাকার জাদুকরী অঙ্ক অতিক্রম করবে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহান্তের শেষের দিকে এই সিনেমাগুলিকে ছাড়িয়ে যাবে।

    প্রযোজক ভূষণ কুমার 'বর্ডার ২' ছবির সাফল্য দেখে রীতিমতো অভিভূত। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন যে, এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী অংশ অর্থাৎ 'বর্ডার ৩' এর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

    News/Entertainment/Border 2 Worldwide BO Collection: আমির-কার্তিককে ঘোল খাওয়ালেন সানি! বিশ্বব্যাপী কোন কোন ছবির রেকর্ড ভাঙল বর্ডার ২
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes