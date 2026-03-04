Edit Profile
    Shahrukh's bungalow Mannat: কেনেন ১৮ কোটি টাকা দিয়ে, এখন শাহরুখের বাংলো মন্নতের দাম কত? শুনলে ঘুরে যাবে মাথা

    শাহরুখ খান কেন ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে ধনী অভিনেতা? সেলিব্রিটি ফিনান্স ম্যানেজার সম্প্রতি এই নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, অভিনেতা একসময় ১৮ কোটি টাকায় যে বাংলোটি কিনেছিলেন, তা আজ তাঁর জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। 

    Published on: Mar 04, 2026 10:07 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের শাহরুখ খানকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে ধনী অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তিনিই একমাত্র অভিনেতা যিনি বিশ্বব্যাপী বিলিয়নেয়ার ক্লাবের অংশ। হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫ অনুসারে, কিং খানের মোট সম্পদের পরিমাণ ১২,৪৯০ কোটি টাকা (প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার)। শাহরুখ কেবল তাঁর সিনেমা থেকে নয়, অন্যান্য ব্যবসা থেকেও মোটো টাকা আয় করেন। সেলিব্রিটি ওয়েলথ ম্যানেজার দীপক হিরু ভাজিরানি সম্প্রতি শাহরুখ খানের সম্পত্তি নিয়ে কথা বলেছেন।

    শাহরুখ খানের বাংলো মন্নতের দাম কত? (PTI)
    এই কারণেই শাহরুখ খান আলাদা

    শরণ হেগড়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক কথোপকথনে দীপক শাহরুখ খানের সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, শাহরুখ খানের সাফল্য কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং অবিশ্বাস্যভাবে বুদ্ধিমান। কিং খান ব্যবসা বোঝেন।

    সেলিব্রিটি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার দীপক ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি নিজে কখনো শাহরুখের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজ করেননি। তবে ভবিষ্যতে কখনো সেই দায়িত্ব পাওয়ারআশা রাখেন। তবে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শাহরুখ খান সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করেন। দীপক বলেন, ‘আমার এখনও মনে আছে শাহরুখ খান তার বাংলো, মান্নাত, ১৮ কোটি টাকায় কিনেছিলেন। আজ, এর দাম ৩০০ কোটি টাকারও বেশি।’

    শাহরুখ খান।
    KKR-এর মূল্য বৃদ্ধি

    দীপক আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, শাহরুখ খানের আইপিএল দল KKR, এখন তাঁর ক্রয়ের সময়ের তুলনায় ৪০ থেকে ৫০ গুণ বেশি দামি। ম্যানেজার বলেন, ‘বিভিন্ন সেক্টরে তাঁর বিনিয়োগ ছড়িয়ে আছে। এই কারণেই ধনী ব্যক্তিরা আরও ধনী, কারণ তাঁদের আয়ের একাধিক উৎস। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, আমার কাছে এত সম্পদ নেই, আমার কাছে এত টাকা নেই, তাই আমি আমার চাকরিতে আটকে আছি।’

    মন্নতে কাজ চলছে

    শাহরুখ খানকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে ধনী অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি যে বাংলো মন্নত একসময় ১৮ কোটি টাকায় কিনেছিলেন, তার দাম এখন ৩০০ কোটি টাকারও বেশি। বর্তমানে সেই বাংলোতে সংস্কারের কাজ চলছে। প্রতিবেদন অনুসারে, মহারাষ্ট্র উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর মান্নাতে আরও দুটি তলা যুক্ত করা হবে। এটিকে ছয় তলা ভবনে পরিণত করার কাজ চলছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে এই সংস্কারে ২৫ কোটি টাকারও বেশি খরচ হচ্ছে।

    মাসিক ভাড়া

    মন্নতে চলমান সংস্কার কাজের কারণে, শাহরুখ খান এবং তাঁর পরিবার আপাতত পালি হিলের একটি চার তলা অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছেন। শাহরুখ খান এই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া হিসেবে ২.৪ লক্ষ টাকা দেন। গৌরী তাঁর কর্মীদের জন্য একটি পৃথক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছেন, যার ভাড়া প্রতি মাসে ১.৩৫ লক্ষ টাকা।

