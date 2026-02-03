Edit Profile
    Mardani 3 vs Border 2: মুখ থুবড়ে পড়ল রানির মর্দানি ৩! ২য় সোমবার এক ঝটকায় কমল সানির বর্ডার ২-এর আয়

    বক্স অফিসের লড়াইয়ে যেখানে বড় বড় বাজি ধরা হয়েছিল, সেখানে চলতি সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে এক অন্য ছবি। একদিকে রানির প্রত্যাশিত ফ্র্যাঞ্চাইজি 'মর্দানি ৩' ধুঁকছে, অন্যদিকে বক্স অফিসের 'দানব' হয়ে ওঠা সানি দেওলের 'বর্ডার ২'-ও মুক্তির ১১তম দিনে এসে এক বিশাল পতনের সম্মুখীন হয়েছে।

    Published on: Feb 03, 2026 9:35 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বক্স অফিসে সময়ের চাকা ঘোরে দ্রুত। গত সপ্তাহে যেখানে ‘হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগানে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপছিল, সেখানেই এখন শ্মশানের নীরবতা। একদিকে ব্লকবাস্টার তকমা পাওয়া ‘বর্ডার ২’ মুক্তির ১১তম দিনে এসে ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়েছে, অন্যদিকে রানি মুখার্জির ‘মর্দানি ৩’ মুক্তির চার দিনেই খাদের কিনারায়।

    সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’: জয়রথ কি থামল? প্রথম ১০ দিন রেকর্ড ভাঙা ব্যবসা করার পর, দ্বিতীয় সোমবার আসতেই বড় ধাক্কা খেয়েছে সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’। মুক্তির ১১তম দিনে ছবিটির কালেকশনে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ পতন দেখা গিয়েছে। ১০ম দিনে যেখানে ছবিটি ২০ কোটি টাকার উপরে ব্যবসা করেছিল, ১১তম দিনে সেই অঙ্কটা নেমে এসেছে এক অঙ্কের ঘরে। বড় বাজেটের এই ছবিটির এমন হঠাৎ ‘ডিপ’ দেখে কপালে ভাঁজ পড়েছে ডিস্ট্রিবিউটরদের। মনে করা হচ্ছে, রণবীর সিং-এর ‘ধুরন্ধর’-এর দাপটেই বর্ডারের প্রহরীরা কিছুটা ক্লান্ত। সোমবার ৩.৮৮ কোটির ব্য়াবসা করেছে এই ছবি। সব মিলিয়ে দেশের বক্স অফিসে বর্ডার ২-র ১১ দিনের কালেকশন দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮০ কোটি টাকা।

    রানির ‘মর্দানি ৩’: শুরুতেই শেষ? সানির যদি ১১তম দিনে পতন হয়, তবে রানি মুখোপাধ্য়ায়ের লড়াই শুরু হতেই শেষ হওয়ার পথে। মুক্তির চতুর্থ দিনে ‘মর্দানি ৩’ আয় করেছে মাত্র ২ কোটি টাকার কিছু বেশি। সোমবারে এই সামান্য আয় প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, দর্শক শিবানী শিবাজি রাও-এর পুরনো ফর্মুলা আর গ্রহণ করছেন না। চার দিনে ছবিটির মোট আয় ১৫ কোটি টাকাও পার করতে পারেনি, যা একটি নামী ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক।

    কেন এই বিপর্যয়? ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, এর প্রধান কারণ দুটি: ১. ‘ধুরন্ধর’ ম্যানিয়া: রণবীর সিং-এর ‘ধুরন্ধর’ বর্তমানে বক্স অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য চালাচ্ছে। ফলে দর্শকদের একটা বড় অংশ ‘বর্ডার ২’ বা ‘মর্দানি ৩’ ছেড়ে সেদিকেই ঝুঁকছেন। ২. ক্লান্তিকর কনটেন্ট: ‘বর্ডার ২’-এর নস্টালজিয়া কাজ করলেও দীর্ঘ রান-টাইম এবং ‘মর্দানি ৩’-এর দুর্বল চিত্রনাট্য দর্শকদের হলমুখী করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

    সানি দেওল অন্তত তাঁর ছবিকে ‘সুপারহিট’ তকমা এনে দিতে পেরেছেন, কিন্তু রানি মুখোপাধ্যায়ের জন্য এখন সম্মান বাঁচানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী সপ্তাহান্তের আগে এই দুই ছবি যদি ঘুরে না দাঁড়াতে পারে, তবে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বিদায় নেওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

