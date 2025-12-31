Edit Profile
    বক্সঅফিসে শুভশ্রীকে মাত দিলেন কোয়েল! ৬ দিনে ঘরে কত কোটি তুলল দেবের 'প্রজাপতি ২'?

    ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল 'প্রজাপতি ২', 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…' ও 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'। এই ছবিগুলির মধ্যে কোটির ঘর ছুঁয়েছে কেবল 'প্রজাপতি ২'। তবে বাকি ছবি দুটির মধ্যে টক্কর জোরদার। এই টক্করে বাজিমাত করল কে? কেই বা পিছিয়ে পড়ল এই দৌড়ে? দেখে নিন তিন ছবির বক্সঅফিস কালেকশন।

    Published on: Dec 31, 2025 1:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল 'প্রজাপতি ২', 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…' ও 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'। এই ছবিগুলির মধ্যে কোটির ঘর ছুঁয়েছে কেবল 'প্রজাপতি ২'। তবে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…' ও ‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’ ছবি দুটির মধ্যে টক্কর জোরদার। এই টক্করে বাজিমাত করল কে? কেই বা পিছিয়ে পড়ল এই দৌড়ে? দেখে নিন তিন ছবির বক্সঅফিস কালেকশন।

    বক্সঅফিসে শুভশ্রীকে মাত দিলেন কোয়েল! ৬ দিনে ঘরে কত কোটি তুলল দেবের 'প্রজাপতি ২'?
    বক্সঅফিসে শুভশ্রীকে মাত দিলেন কোয়েল! ৬ দিনে ঘরে কত কোটি তুলল দেবের 'প্রজাপতি ২'?

    দেব মানেই যে বক্স অফিস হিট। ‘প্রজাপতি ২’-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে, মুক্তির ছয়দিনে, অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার, রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার মিলিয়ে ‘প্রজাপতি ২’-এর মোট আয় ২.৭৭ কোটি টাকা।

    ছবিটি ক্রিসমাসের দিন খাতা খোলে ৮২ লাখ টাকা দিয়ে। এরপর শুক্রবারে ছবি আয় করে ৩২ লাখ, শনিবারে ছবির সংগ্রহ ৪৩ লাখ। রবিবার ৫৬ লাখ টাকা এবং সোমবার ছবির আয় ৩১ লাখ টাকা আর মঙ্গলবার ছবিটি ৩৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

    দিনের ভিত্তিতে প্রজাপতি ২-এর মোট সংগ্রহ

    প্রথম দিন ৮২ লক্ষ টাকা

    দ্বিতীয় দিন ৩২ লক্ষ টাকা

    তৃতীয় দিন ৪৩ লক্ষ টাকা

    চতুর্থ দিন ৫৬ লক্ষ টাকা

    পঞ্চম দিন ৩১ লক্ষ টাকা

    ষষ্ঠ দিন ৩৩ লক্ষ টাকা

    ছবির মোট আয় ২.৭৭ কোটি টাকা

    অন্যদিকে, ওই একই দিনে মুক্তি পেয়েছিল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। শুভশ্রী ছাড়াও এই ছবি রয়েছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত, ইশা সাহা, আরাত্রিকা মাইতি, অলোকানন্দা গুহ, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ব্রাত্য বসু। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের নানা থিওরিতে গড়া এই ছবির পাঁচদিনে মোট আয় স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে ৪৭ লাখ।

    দিনের ভিত্তিতে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'-এর মোট সংগ্রহ

    প্রথম দিন ১৮ লক্ষ টাকা

    দ্বিতীয় দিন ৬ লক্ষ টাকা

    তৃতীয় দিন ৭ লক্ষ টাকা

    চতুর্থ দিন ৮ লক্ষ টাকা

    পঞ্চম দিন ৪ লক্ষ টাকা

    ষষ্ঠ দিন ৪ লক্ষ টাকা

    ছবির মোট আয় ৪৭ লাখ টাকা

    ছবিটি ক্রিসমাসের দিন খাতা খোলে ১৮ লাখ টাকা দিয়ে। এরপর শুক্রবারে ছবিটি আয় করে ৬ লাখ, শনিবারে ছবির সংগ্রহ ৭ লাখ। রবিবার ৮ লাখ টাকা এবং সোমবার ছবির আয় ৪ লাখ টাকা।এরপর ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারও সোমবারের মতো ৪ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

    অন্যদিকে, একই সঙ্গে কোয়েল মল্লিকের 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'ও মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিটি স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে পাঁচদিনে মোট ৫১ লাখ টাকা আয় করেছে। প্রথম দিন ২১ লাখ টাকা দিয়ে শুরু করেছিল। এরপর শুক্রবারে ছবি আয় করে ৬ লাখ, শনিবারে ছবির সংগ্রহ ৭ লাখ। রবিবার ৮ লাখ টাকা এবং সোমবার ছবির আয় ৪ লাখ টাকা। তবে ষষ্ঠ দিনে ছবির আয় বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ।

    দিনের ভিত্তিতে 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'-এর মোট সংগ্রহ

    প্রথম দিন ২১ লক্ষ টাকা

    দ্বিতীয় দিন ৬ লক্ষ টাকা

    তৃতীয় দিন ৭ লক্ষ টাকা

    চতুর্থ দিন ৮ লক্ষ টাকা

    পঞ্চম দিন ৪ লক্ষ টাকা

    ষষ্ঠ দিন ৫ লক্ষ টাকা

    ছবির মোট আয় ৫১ লাখ টাকা

