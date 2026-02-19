Mardani 3 vs O Romeo vs Border 2: বক্স অফিসে বর্ডার ২ আর মর্দানি ৩-এর দাদাগিরিতে জল ঢালল ও রোমিও! বুধবার কার আয় কত

Mardani 3 vs O Romeo vs Border 2: বক্স অফিসে বর্ডার ২ আর মর্দানি ৩-এর দাদাগিরিতে জল ঢালল ও রোমিও! বুধবার কার আয় কত
বুধবার বক্স অফিসে জমিয়ে বসল কে? ধীরে ধীরে বর্ডার ২ আর মর্দানি ৩-এর দাদাগিরি ভাঙছে শাহিদ কাপুরের ও রোমিও। দেখুন রিপোর্ট-
বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত ছবি 'ও রোমিও' ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরি। প্রথমবারের মতো স্ক্রিন শেয়ার করছেন দু'জন। আজ ছবিটি মুক্তির পরে ৬ দিন কেটে গিয়েছে। এই সিনেমার ট্রেলার ইন্টারনেটে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চলুন জেনে নেওয়া যাক বুধবার ছবিটি কত আয় করেছে।
বক্স অফিসে ও রোমিও
শাহিদের 'ও রোমিও' সমালোচক এবং ভক্তদের কাছ থেকে দুর্দান্ত পর্যালোচনা পেয়েছে। ছবি মুক্তি পেতে না পেতে, তা রানি মুখোপাধ্য়ায়ের মর্দানি ৩ ও সানি দেওলের গদর ২-এর মুখোমুখি হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার এর পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। স্যাকনিলকের প্রতিবেদন অনুসারে, 'ও রোমিও' ষষ্ঠ দিনে ৩.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বক্স অফিসে এখনও পর্যন্ত এর মোট আয় হয়েছে ৪৩.৮৫ কোটি টাকা।
মর্দানি ৩-এর দাদাগিরি
বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘মারদানি ৩’ মুক্তির জন্য দর্শকরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছেন। ছবিটির প্রথম দুটি ছবি, মারদানি এবং মারদানি ২ দর্শকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, মারদানি ৩ ভক্ত এবং সমালোচকদের মনও জয় করেছিল। ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি মারদানি ৩ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। মারদানি ৩-এ, শিবানী শিবাজী রায় চরিত্রে তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে রানি আবারও পর্দায় আধিপত্য বিস্তার করেছেন। মর্দানি ৩-এর বুধবারের কালেকশন প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাক, ২০তম দিনে ছবিটি কত আয় করেছে।
স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'মারদানি ৩' ২০তম দিনে ০.৫০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এর ফলে এর মোট বক্স অফিস কালেকশন ৪৫.৯০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
এখনও নট আউড বর্ডার ২:
প্রথম দিন থেকেই প্রচুর আয় করেছে বর্ডার ২। ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পায় সিনেমাটি। প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটি সুবিধা পেয়েছিল। যদিও এখন ধীরে ধীরে আয় কমছে। বর্ডার ২'-এর সংগ্রহের কথা বললে, এটি উদ্বোধনী দিনে ৩০ কোটি টাকা আয় করেছিল। একই সময়ে, বুধবারের 'বর্ডার ২' এর সংগ্রহগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। স্যাকনিলকের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, 'বর্ডার ২' ২৭ তম দিনে ০.৫৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বক্স অফিসে এখনও পর্যন্ত এর মোট আয় হয়েছে ৩২৩.৮০ কোটি টাকা।
অনুরাগ সিং 'বর্ডার ২' পরিচালনা করেছেন। একই সঙ্গে এই ছবির সহ-প্রযোজনা করেছেন জেপি দত্তের মেয়ে নিধি দত্ত। 'বর্ডার ২' ১৯৯৭ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমিতে সেট করা হয়েছে, যা ১৯৯৭ সালের ক্লাসিক চলচ্চিত্রের অনুরূপ। ছবিতে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টি, মোনা সিং, আন্যা সিং, মেধা রাণা এবং সোনম বাজওয়া।