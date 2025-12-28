Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৩ দিনে বক্স অফিসে প্রজাপতি ২ ঘরে তুলল ১.৫ কোটি! শুভশ্রীকে হারাল কোয়েল, লহ গৌরাঙ্গ আর মিতিন: একটি খুনীর সন্ধানে-র আয় কত

    বড়দিন উপলক্ষে আপাতত প্রেক্ষাগৃহে চলছে প্রজাপতি ২, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, আর মিতিন: একটি খুনীর সন্ধানে। তিন দিনে দেড় কোটি টপকে গিয়েছে দেবের ছবির আয়। বাদবাকি ২টি সিনেমার কী খবর?

    Published on: Dec 28, 2025 4:45 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বক্স অফিসে যখনই একটির বেশি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে, তখনই টলিপাড়ার অন্তর্কলহ উঠেছে চরমে। মাসখানেক আগে যারা ছিলেন চরম বন্ধু, তারাই একে-অপরকে হুশায়িরি দিচ্ছে, নাম না করে ফেসবুকে বিতর্কিত পোস্ট করছেন। অর্থাৎ ‘বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান’ ডাক দিয়েও, তাঁরা একে-অপরের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ। সে যাই হোক, বড়দিন উপলক্ষে আপাতত প্রেক্ষাগৃহে চলছে প্রজাপতি ২, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, আর মিতিন: একটি খুনীর সন্ধানে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, মুক্তির তিন দিন পর কোন ছবির ব্যবসার কী হাল।

    বক্স অফিসে ৩ দিনে কত আয় হল প্রজাপতি ২, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ও মিতিন একটি খুনীর সন্ধানে ছবির?
    বক্স অফিসে ৩ দিনে কত আয় হল প্রজাপতি ২, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ও মিতিন একটি খুনীর সন্ধানে ছবির?

    দেব মানেই যে বক্স অফিস হিট, তা আর নতুন করে এখন বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তত বিগত কয়েক বছর ধরে তেমনটাই দেখা গিয়েছে। প্রজাপতি ২-এর ক্ষেত্রেও সেই একই ম্যাজিক দেখা গেল। স্যাকনিল্কের হিসেব অনুসারে, মুক্তির তিনদিনে, অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার মিলিয়ে প্রজাপতি ২-এর আয় হল ১.৫৭ কোটি।

    এরমধ্যে ছবিটি ক্রিসমাসের দিন খাতা খোলে ৮২ লাখ টাকা দিয়ে। এরপর শুক্রবারে ছবি আয় করে ৩২ লাখ ও শনিবারে ছবির সংগ্রহ ৪৩ লাখ। আশা রাখা যাচ্ছে যে, রবিবারও নেহাত মন্দ আয় হবে না দেবের সিনেমার।

    অন্য দিকে, প্রমোশনে দেবকে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেমিকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও ‘ভালো বন্ধু’ সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তবে আয়ের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে থাকল লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। এই ছবির শনিবারের আয় ছিল ৭ লাখ টাকা। শুক্রবার আরেকটু কম আয় হয়েছিল ৬ লাখ ও বড়দিনে লহ গৌরাঙ্গের সংগ্রহ ছিল ১৮ লাখ। আর তিনদিন মিলিয়ে স্যাকনিল্কের হিসেব অনুসারে এই ছবির সংগ্রহ ৩১ লাখ। অর্থাৎ দেবের ছবির একদিনের সর্বনিম্ন আয়ের থেকেও কম তিন দিনের মোট সংগ্রহ।

    লড়াইয়ে আছেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা কোয়েল মল্লিকও। তাঁর মিতিন মাসি সিরিজের তৃতীয় কিস্তি মিতিন: একটি খুনীর সন্ধানের শনিবারের আয় ৭ লাখ। আর বৃহস্পতি ও শুক্রবারের আয় ছিল যথাক্রমে ২১ লাখ ও ৬ লাখ। অর্থাৎ তিন দিনে এই সিনেমা ঘরে তুলেছে ৩৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ স্যাকনিল্কের হিসেব ধরলে, লড়াইয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে এখন লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

    তবে আপাতত তিনটি সিনেমার জন্যই সামনে লম্বা সময় ব্যবসা করার। বর্ষবরণের সপ্তাহেও হলে লোক মন্দ হবে না! তবে প্রথম সপ্তাহের ব্যবসার উপরেই মূলত নির্ভর করবে, দ্বিতীয় সপ্তাহে কে কটা হল বা শো পাবে।

    News/Entertainment/৩ দিনে বক্স অফিসে প্রজাপতি ২ ঘরে তুলল ১.৫ কোটি! শুভশ্রীকে হারাল কোয়েল, লহ গৌরাঙ্গ আর মিতিন: একটি খুনীর সন্ধানে-র আয় কত
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes