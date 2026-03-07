পর্দায় খলনায়িকা হলেও বাস্তবে দয়ালু, তনয়ার জন্মদিনে তাঁকে আদুরে বার্তায় ভরিয়ে দিলেন প্রেমিক সুচেতক

পর্দায় খলনায়িকা হলেও বাস্তবে দয়ালু, তনয়ার জন্মদিনে তাঁকে আদুরে বার্তায় ভরিয়ে দিলেন প্রেমিক সুচেতক
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনয়া মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তাঁকে 'লক্ষ্মীঝাঁপি' মেগায় 'ইনকা'র চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। পর্দার এই দুঁদে খলনায়িকার আজ জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে তাঁকে তাঁর প্রেমিক সুচেতক কর ভরে দিলেন আদুরে বার্তায়।
শনিবার তিনি অভিনেত্রীর বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘জন্মদিনের শুভেচ্ছা সেই নারীকে যিনি পর্দায় ’খলনায়ক' চরিত্রে এত ভালো ভাবে অভিনয় করছেন কিন্তু বাস্তব জীবনে আমার দেখা সবচেয়ে দয়ালু মানুষ! নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন হয়, একই সঙ্গে ইতিবাচক মনোভাবেরও, এটাই তোমাকে একজন দক্ষ অভিনেত্রী করে তোলে।'
তিনি আরও বলেন, ‘চরিত্রগুলো সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁরা তোমার ভক্ত, তুমি আসলেই তোমার চরিত্রগুলোর বিপরীত। ফ্যাশন জগতে কেরিয়ার সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে ধারণা থাকা সত্ত্বেও, তুমি মন থেকে সাড়া দিয়েছ। তর্ক করার পরিবর্তে, তুমি মনোযোগী ছিলে এবং কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। পথটা সহজ ছিল না, কঠিন শৈশব থেকে শুরু করে কেরিয়ারে বাধা, তবুও তুমি কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হওনি। তুমি তোমার পরিবারের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলে এবং কৃতিত্ব না চেয়ে সবার পাশে ছিলেন।’
তিনি আরও লেখেন, ‘একজন কম মেয়ে তুমি, তোমার সাফল্য অনেক কিছু বলে। তুমি যে কারোর থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম কর এবং আমি জানি তুমি সবে মাত্র শুরু করছ। আমি কথা দিচ্ছি যে আমরা একসঙ্গে ওয়ার্ল্ড ট্রিপের সময় তোমার অবিরাম তোমার সঙ্গে থাকব, যাতে তুমি অবশেষে টেনশন-মুক্ত হয়ে সুখ পাও। আমার নির্ভরযোগ্য সঙ্গীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার প্রতিভা আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠুক তা দেখার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারছি না!'
প্রসঙ্গত, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই খোলামেলা তনয়া। লুকোছাপা না-পসন্দ তাঁর। লং ডিসট্যান্ট রিলেশনশিপ দু'জনের। পাশ্চাত্য ডান্সে পটু তনয়ার প্রেমিক। সুচেতক Dance Lounge Markham নামের এক ডান্স স্টুডিয়োর সঙ্গে যুক্ত। ল্যাটিন আমেরিকান ডান্স স্টাইলে পারদর্শী তিনি। নাচের সুবাদেই এদেশ-সেদেশ ঘুরে বেড়ান। তাই প্রেমিকের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারেন না তনয়া। তবে সময়-সুযোগ হলে একসঙ্গে সাগরপারে সময় কাটাতে ভালোবাসেন দু'জনেই।