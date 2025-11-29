Edit Profile
    Amitabh Bachchan: ‘মন শোকবিহ্বল…’, প্রিয়জনের স্মৃতিতে কাতর, অমিতাভকে ডিনারে নিয়ে গেল KBC-র টিম

    অমিতাভ বচ্চন নিজের ব্লগে লেখেন, সম্প্রতি কেবিসি-র টিম তাঁকে ডিনারে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। তবে অভিনেতার মন ভারাক্রান্ত। 

    Published on: Nov 29, 2025 10:58 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    দ্য শো মাস্ট গো অন… এই মন্ত্রেই দীক্ষিত সব অভিনেতারা। নিজেদের ব্যক্তিগত শোক ভুলে ক্যামেরার সামনে নির্দিষ্ট চরিত্র হয়ে ওঠেন তাঁরা। হাসি-কান্না-প্রেম সবটাই সেই চরিত্রকে ঘিরে। ব্যক্তিগত শোক চেপেই কেবিসি-র শ্যুটিং সারছেন অমিতাভ বচ্চন। সেখানে আবার নিজের সত্ত্বাকেই তুলে ধরতে হয় বিগ বি-কে। দীর্ঘদিনের বন্ধু-সহকর্মী ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকবিহ্বল অমিতাভ।

    অমিতাভ বচ্চন সম্প্রতি নিজের ব্লগে শেয়ার করেছেন গত কয়েকটা দিন তাঁর জন্য কঠিন ছিল। নিজের অনুভূতি' নিয়ে আবেগপ্রবণ ছিলেন তারকা। ২৭ নভেম্বর ছিল তাঁর বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের জন্মবার্ষিকী। সঙ্গে বন্ধু-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। অমিতাভ তাঁর ব্লগে লেখেন, ‘বিগত দিনগুলির চিত্র এবং অনুভূতি এখনও দীর্ঘায়িত হয়। মন এবং শরীর কাজের রুটিনে সাড়া দেয় না। তবে তারা বলতে থাকে যে ‘শো অবশ্যই চলতে হবে’। যে কেউ এটা বলেছে সে নিঃসন্দেহে কিছুটা ইতিবাচকতার সাথেই এটা বুঝিয়েছে, তবে যারা কষ্ট পায় তারা সেই দুঃখের ভার বহন করে।’

    তিনি আরও বলেন, ‘কেবিসির ক্রুরা আমাকে দিনের কাজ শেষে তাদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য বাইরে নিয়ে গেল। একটি চমৎকার দক্ষিণ ভারতীয় জায়গা .. সুস্বাদু খাবার এবং কোম্পানি .. কিন্তু হৃদয় শোকে ভরপুর.. ওদের কেউই জানত না যে এটা বাবুজির জন্মবার্ষিকী..’। অমিতাভ এর আগে কেবিসি-র একটি পর্বে তার বাবা-মা'র বিবাহ সম্পর্কে মুখ খুলেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমার মা শিখ পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং আমার বাবা উত্তরপ্রদেশের কায়স্থ পরিবারের ছেলে। তাদের পরিবার কিছু সময়ের জন্য বিরোধিতা করেছিল এই সম্পর্কের, তবে তারা পরবর্তীতে রাজি হয়েছিল….আমি 1942 সালের কথা বলছি। আমার বাবা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বচ্চন নাম দিয়েছিলেন, কারণ উপাধি (শ্রীবাস্তব) বর্ণকে নির্দেশ করে।’

    অমিতাভকে শেষবার দেখা গিয়েছিল কাল্কি ২৮৯৮-তে। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন এবং কমল হাসান। সাই-ফাই নাটকে বিগ বি-র অশ্বত্থামার চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন।

