Guess Who: এই ছোট মেয়েটি এখন টলি-নায়িকা! আদর করে বর বলত ‘বাচ্চা বউ’, বিয়ে টেকে মাত্র ৪ বছর

Guess Who: এই ছোট মেয়েটি এখন টলি-নায়িকা! আদর করে বর বলত ‘বাচ্চা বউ’, বিয়ে টেকে মাত্র ৪ বছর
এই খুদে এখন সুন্দরী নায়িকা। ২০২৩ সালে এসে আচমকাই ডিভোর্সের ঘোষণা করেন। বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র ৪ বছরের। টলিউডেরই এক হিরো-র সঙ্গে বেঁধেছিলেন সংসার।
ভালোবাসা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাদের গল্প—একটা একেবারে রূপকথার মতো। ছোট পর্দার জনপ্রিয় সেই মিষ্টি মেয়েটি আর তার সহ-অভিনেতা—দুজনের চোখে চোখ রাখলেই বোঝা যেত, সম্পর্কটা শুধু অভিনয়ের গণ্ডিতে আটকে নেই। ধীরে ধীরে সেই ভালোবাসা পৌঁছে যায় বিয়ের মঞ্চে। আগুনকে সাক্ষী রেখে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—সারা জীবন একসঙ্গে পথ চলার। সিরিয়ালের জুটি থেকে হয়ে উঠেছিলেন বাস্তবের জুটি। এমনকী দুজনে একসঙ্গে স্টার জলসার ইস্মার্ট জোড়িতেও অংশ নিয়েছিলেন। তবে আদর্শ দম্পতির সেই ইমেজ ভাঙে মাত্র চার বছরে।
একদিন হঠাৎই একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট—সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীর। সেখানে ছিল বিদায়ের আভাস। ছিল কৃতজ্ঞতা, ছিল অভিমান, আর ছিল একরাশ না বলা কথা। সঙ্গে বিয়ে ভাঙার ঘোষণা। এই জুটি হলে নবনীতা আর জীতু। আর ছোটবেলার এই ছবিটি নবনীতার।
২০১৯ সালে নবনীতা বিয়ে করেছিলেন জীতু কমলকে। ওই বছরের ৬ মে অগ্নি সাক্ষী রেখে দুজনে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। কিন্তু চার বছর যেতে না যেতেই ছন্দপতন। তবে ব্যর্থ সম্পর্কের বোঝা কাটিয়ে, অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন আপাতত জিতু আর নবনীতা দুজনেই। কাজে মন দিয়েছেন। ডিভোর্সের পর বিয়ের ফুল, তুমি আশে পাশে থাকলে ধারাবাহিকে কাজও করেন নবনীতা। নিজে ফ্ল্যাট কিনেছেন। আর এখন তো আবার তিনি উদ্যোগপতি, বেঙ্গালুরুর এক স্টার্টআপে টাকা ঢেলেছেন।
একসময় ভালোবেসে নবনীতাকে ‘বাচ্চা বউ’ বলে ডাকতেন জিতু। তাঁর আর নবনীতার মধ্যেকার কেমিস্ট্রি মন জয় করে নিয়েছিল স্টার জলসার রিয়েলিটি শো ‘ইস্মার্ট জোড়ি’তে। ২০২৩ সালের ২৯ জুন নবনীতা হঠাৎই ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘আমাকে সব কিছু সামলানোর জন্য তুমি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করে দিয়েছো, গ্যাস বুকিং থেকে মেডিক্লেম পে সবটাই শিখিয়ে দিয়েছো..লেখার হাত আমার বরাবরই কাঁচা, এইটা তো তোমার কাজ ছিলো..তাও নিজে একটু চেষ্টা করলাম। তবুও এটাই শ্রেয়, কারণ আমরা দুজন দুজনের সাথে ভালো নেই.....প্রেম, বন্ধুত্ব, বিয়ে এইসব নিয়ে এক বর্ণময় অধ্যায় এর ইতিটা নয় এইভাবেই হোক... ভালো থেকো জিতু কমল।’
কাজের সূত্রে জীতুকে এখন দেখা যাচ্ছে, চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে। সঙ্গে বেশ কয়েকটি সিনেমাও তাঁর হাতে। যার মধ্যে অন্যতম হল ‘চোর’।