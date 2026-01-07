Edit Profile
    Tollywood Actor: মাথায় পাগড়ি পরা তরুণকে চিনলেন? টলিপাড়ার নায়ক, খবরে আছেন ডিভোর্স চর্চার কারণে, বলুন তো কে?

    নামি অভিনেতার নাতি। নিজেও অভিনেতা হিসেবে নাম কামিয়েছেন। ছোট থেকে বড় পর্দা, ওয়েব সিরিজ সর্বত্র তাঁর বিচরণ। পারলেন কি চিনতে?

    Published on: Jan 07, 2026 3:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    এই যে মাথায় পাগড়ি পরা একটি ছেলেকে দেখছেন, তিনি কিন্তু বর্তমানে টলিপাড়ার নামি মুখ। ফিল্মি পরিবারেই বড় হয়ে উঠেছেন। এর দাদুর সিনেমা চালু হলে এখনও আমরা টিভির সামনে থেকে উঠতে পাড়ি না। তিনি নিজেও অভিনেতা হিসেবে নাম কামিয়েছেন। ছোট থেকে বড় পর্দা, ওয়েব সিরিজ সর্বত্র তাঁর বিচরণ।

    মাথায় পাগড়ি পরা এই তরুণকে পারলেন চিনতে?
    মাথায় পাগড়ি পরা এই তরুণকে পারলেন চিনতে?

    অভিনেতা বিয়ে করেছেন টলিপাড়ারই এক নায়িকাকে। যিনি আবার তৃণমূলের উচ্চস্থানীয় নেতার মেয়ে। হামেশাই আজকাল দুজনের ডিভোর্স-চর্চা কানে আসে। তা পারলেন কি চিনতে?

    ছবিটা অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের, যিনি উত্তম কুমারের নাতি, বর্তমানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ‘ভোলে বাবা পার করেগা’-তে। ছোটবেলায় সপরিবারে নাটকে অভিনয় করার পর তোলা হয়েছিল ছবিটা। পুরনো পারিবারিক অ্যালবাম থেকে তিনি নিজেই শেয়ার করে নিয়েছিলেন ছবিখানা।

    এর আগে ছোট পর্দায় ‘রাণী রাসমণি’, ‘বধূবরণ’, ‘গাঁটছাড়া’-য় কাজ করেছেন গৌরব। তরুণ মজুমদার পরিচালিত ‘ভালোবাসার আরেক নাম’ সিনেমায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কাজ করে অভিনয়ে হাতেখড়ি। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘কে তুমি নন্দিনী’, ‘বাবা বেবি ও’-র মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁকে দেখা গিয়েছে ‘চরিত্রহীন’, ‘সেই যে হলুদ পাখি’, ‘বউ কেন সাইকো’, ‘বন্য প্রেমের গপ্পো’তে।

    গৌরব বিয়ে করেছেন দেবলীনা কুমারকে। তাঁদের হাই প্রোফাইল বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আচমকাই যেন রূপকথার গল্পে পড়ে কালির ছিঁটে। ২০২৩-২০২৪ সাল নাগাদ দুজনের বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন শুরু হয়। শোনা যায় ‘তেঁতুলপাতা’ ধারাবাহিকে কাজ করার সময়, সেই মেগার নায়িকা ঋতব্রতা বসুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন গৌরব। এমনকী, নেটিজেনরা খুঁজে বার করেন, সেভাবে একসঙ্গে ছবিও দিচ্ছেন না কর্তা-গিন্নি। যদিও ডিভোর্সের গুঞ্জন বরাবরই হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এমনকী, কদিন আগে বিয়ের ৫ বছরের জন্মদিন উপলক্ষেও একটি পোস্ট এসেছিল দেবলীনার তরফে। যেখানে লেখা ছিল, ‘উপস! ১ মাস পর বিয়ের সাবস্ক্রিপশনটা বাতিল করতে ভুলে গেছিলাম। আর এখন মনে হচ্ছে দেখতে দেখতে চোখের পলকে ৫টা বছর কেটে গেল। শুভ পঞ্চম, বর।’

