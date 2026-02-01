Edit Profile
    CCL 12 Final: চোটের জন্য ইনজেকশন! শেষ ওভারে ৬-৬-৬ মেরে বেঙ্গল টাইগার্সকে ফাইনালে তুললেন রাহুল, প্রশংসা যিশুর

    শেষ তিন বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রফি জয়ের লক্ষ্য়ে রবিবার সন্ধ্যায় মাঠে নামবে বেঙ্গল টাইগার্স। সেমি ফাইনালে রাহুল মজুমদারের ব্যাটে ভর করে জয় পেল যিশুর দল। 

    Published on: Feb 01, 2026 11:34 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বাইশ গজের লড়াইয়ে ফের জাত চেনাল বাংলার তারকারা। সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগ (CCL)-এর ১২তম মরসুমের প্রথম সেমিফাইনালে কেরালা স্ট্রাইকার্সকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল বেঙ্গল টাইগার্স। রাহুল মজুমদারের ১১ বলের ৪০ রানের ঝোড়ো পারফরম্যান্সে ধরাশায়ী কেরালার তারকারা।

    চোটের জন্য ইনজেকশন! ১১ বলে রাহুলের ৪০ রান, ফাইনালে যিশুর বেঙ্গল টাইগার্স
    সিসিএল-এর বিশেষ ফরম্যাট অনুযায়ী (দু’টি করে ইনিংস), দুই দলের মধ্যেই টক্কর ছিল সমানে সমান। তবে বেঙ্গল টাইগার্সের ব্যাটসম্যানরা শুরু থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। প্রথম ইনিংসে বড় রান খাড়া করার পর বোলাররাও কেরালাকে চাপে রাখতে সফল হন। বিশেষ করে ফিল্ডিংয়ে বাংলার তারকারা যেভাবে শরীর ছুড়ে রান বাঁচিয়েছেন, তা পেশাদার ক্রিকেটারদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

    এদিন অসুস্থ রাহুল ইনজেকশন নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। তবে তাঁর ক্যারিশ্মাতেই সেমি ফাইনালে জয় ছিনিয়ে নিল বাংলার তারকারা। কেরালার দু-ইনিংস মিলিয়ে ১৭৭ রানের জবাবে সহজেই ১৭৮ রান তুলে নেয় বাংলা। শেষ ওভারে জয়ের জন্য় দরকার ছিল ১৮ রান! সামনে কেরলার অফ-স্পিনার, রিস্ক নিতে পিছু হটেননি রাহুল। তিনটে ছক্কা মেরে দলকে ফাইনালে তুলে দেন অভিনেতা।

    পুরো ম্যাচ জুড়েই বেঙ্গল টাইগার্সের সংহতি ছিল দেখার মতো। ব্যাট হাতে ওপেনারদের দাপট এবং মাঝের ওভারে বোলারদের আঁটোসাাঁটো বোলিংই জয়ের পথ প্রশস্ত করে। জয়ের পর যিশু সেনগুপ্ত, সৌরভ দাস ও দলের বাকি সদস্যদের সেলিব্রেশন ছিল চোখে পড়ার মতো। রাহুলকে প্রশংশায় ভরান অধিনায়ক যিশু। তিনি বলেন, ‘রাহুল যা করল তা অভাবনীয়। শেষ দু-ওভারে আমাদের ৬টা ছক্কার দরকার ছিল। ওর মাত্র ৯টা বল লেগেছে। অসাধারণ’।

    ফাইনালে প্রতিপক্ষ কে? প্রথম সেমিফাইনাল জিতে বেঙ্গল টাইগার্স এখন ফাইনালে। এবার ট্রফি জয়ের লড়াইয়ে যিশুর দলের প্রতিপক্ষ কিচ্চা সুদীপের কর্ণাটক বুলডোজার্স। রবিবার সন্ধ্য়ায় কোম্বাটুরে সিসিএল ফাইনালে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে এই দুই দল।

    গত বছর সিসিএলে তেমন কামাল করে দেখাতে পারেনি বেঙ্গল টাইগার্স। যদিও দশম সিজনে ট্রফি জিতে ছিল বনি কাপুরের দল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রফি জয়ের লক্ষ্য়ে ঝাঁপাবে যিশুর নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল টাইগার্স। ফাইনালেও দলের সবচেয়ে বড় বাজি রাহুল মজুমদার। সঙ্গে রয়েছেন জ্য়ামি বন্দ্যোপাধ্য়ায়, সৌরভ দাসরা।

