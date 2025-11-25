Edit Profile
    Celina Jaitley: ঘর ভাঙছে সেলিনার, গার্হস্থ্য হিংসার শিকার অভিনেত্রী! কত কোটি খোরপোষ দাবি করলেন?

    ২০১১ সালে হঠাৎ বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি। অস্ট্রেলিয়ার হোটেল ব্যবসায়ী পিটার হাগকে বিয়ে করেন তিনি। তিন সন্তানকে নিয়ে সুখে সংসার করছিলেন তিনি। কিন্তু আচমকা হল ছন্দপতন। স্বামীর অকথ্য অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে নাকি বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে হেঁটেছেন সেলিনা।

    Published on: Nov 25, 2025 4:21 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০১১ সালে হঠাৎ বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি। অস্ট্রেলিয়ার হোটেল ব্যবসায়ী পিটার হাগকে বিয়ে করেন তিনি। তিন সন্তানকে নিয়ে সুখে সংসার করছিলেন তিনি। কিন্তু আচমকা হল ছন্দপতন। স্বামীর অকথ্য অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে নাকি বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে হেঁটেছেন সেলিনা।

    ঘর ভাঙছে সেলিনার
    ঘর ভাঙছে সেলিনার

    জানা গিয়েছে, মুম্বই আদালতে মামলা করেছেন অভিনেত্রী। স্বামীর থেকে দাবি করেছেন ৫০ কোটি টাকা খোরপোশ। সন্তানদের জন্য মাসিক ১০ লক্ষ টাকাও দাবি করেছেন তিনি। দিনের পর দিন স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরেই নাকি এই পথে হেঁটেছেন সেলিনা।

    এই মুহূর্তে সেলিনার দুই সন্তানকে পিটার নাকি কেড়ে নিয়েছেন, তাই কোর্টে অভিনেত্রী আবেদন জানিয়েছেন অন্তত ভার্চুয়াল মাধ্যমে যাতে সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি। শুধু মারধর করা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও নাকি কেড়ে নিয়েছেন পিটার।

    মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন অভিনেত্রী। ইতিমধ্যেই আদালতের তরফ থেকে সেলিনার স্বামীকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মামলার আগামী শুনানি ধার্য করা হয়েছে ১২ ডিসেম্বর।

    প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে বিয়ে করার পর ২০১২ সালের মার্চ মাসেই যমজ সন্তানকে জন্ম দেন অভিনেত্রী। এরপর ২০১৭ সালে আরও দুটি যমজ সরকারের জন্ম হয়। যদিও সেই দুই সন্তানের মধ্যে একটি সন্তানের মৃত্যু হয় বিরল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। সন্তানশোক যে অভিনেত্রীকে সব সময় ভেতর থেকে শেষ করে দেয় সে কথা বারবার স্বীকার করেছেন সেলিনা।

    কিন্তু তিন সন্তানকে নিয়ে তিনি মোটামুটি নিজের জীবনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে গার্হস্থ হিংসা তাঁকে এতটাই বিব্রত করে দিচ্ছিল যে তিনি এই সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

    উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাহিতে অবৈধভাবে আটক করে রাখা হয়েছে সেলিনার ভাইকে। যদিও এই মাসের শুরুতেই বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে ভারত কর্তৃপক্ষ অভিনেত্রীর ভাইকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করছে।

