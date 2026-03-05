Edit Profile
    Sooraj Barjatya: ‘আজকের দিনে হাম আপকে হ্যায় কৌন বানালে ছবি চলবে না’, কেন বললেন সূরজ বরজাতিয়া?

    সুরজ বরজাতিয়া—নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ বা ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’-এর মতো যৌথ পরিবারের ছবি। তবে আজকের দিনে রুপোলি পর্দায় এমন নায়িকা বেমানান। মেনে নিলেন পরিচালক। 

    Published on: Mar 05, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউড মানেই কি বড় যৌথ পরিবার, আদর্শগত লড়াই আর ঘরকন্না সামলানো মহিলারা? অন্তত সুরজ বরজাত্যর ছবি মানেই তো ছিল তাই। কিন্তু ২০২৬-এর আবহে দাঁড়িয়ে খোদ ‘রাজশ্রী’র কর্ণধার স্বীকার করে নিলেন যে, সিনেমার ব্যাকরণ বদলে গিয়েছে। সুরজ বরজাতিয়ার সাফ কথা, ‘এখন আর এমন সিনেমা বানানো সম্ভব নয়, যেখানে মহিলারা কেবল ঘরে বসে থাকবেন বা ঘরের কাজ করবেন।’ তিনি স্পষ্ট বললেন, তিন দশক আগে তৈরি হাম আপকে হ্যায় কৌন আজ তৈরি হলে তা চলত না।

    ‘আজকের দিনে হাম আপকে হ্যায় কৌন বানালে ছবি চলবে না’, কেন বললেন সূরজ বরজাতিয়া?

    বাস্তব ও পর্দার বদল:

    সুরজ জানান, আধুনিক সমাজে মহিলারা এখন স্বাবলম্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং পরিবারের বাইরেও তাঁদের নিজস্ব জগত রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আগে আমার ছবিতে মহিলাদের মূলত পারিবারিক বন্ধন ধরে রাখার কারিগর হিসেবে দেখানো হতো। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই চিত্রনাট্য অচল। মহিলারা এখন লিড নিচ্ছেন, ব্যবসা সামলাচ্ছেন এবং জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। পর্দায় তাঁদের শুধু ঘরের কোণে সাজিয়ে রাখা বাস্তবসম্মত নয়।’

    পুরনো ম্যাজিক কি ফিকে?

    রাজশ্রী প্রোডাকশনের ‘উঁচাই’ (Uunchai) ছবিতে এর কিছুটা আঁচ পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে কেবল পারিবারিক ড্রামা নয়, বরং বন্ধুত্বের এক নতুন সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছিলেন দর্শক। সুরজ স্বীকার করেছেন যে, সমকালীন দর্শকদের রুচি বুঝতে হলে চরিত্রায়ণে বদল আনতেই হবে। তিনি বলেন, ‘আমি আজও পরিবারের আদর্শে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই পরিবারের সংজ্ঞা এখন আর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।’

    নতুন ধাঁচের ছবি:

    সুরজের এই বয়ান ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তাঁর আগামী ছবিগুলোতে আমরা হয়তো আরও শক্তিশালী এবং কর্মজীবী নারী চরিত্র দেখতে পাব। যেখানে ‘প্রেম’ (সালমান খান) থাকলেও তাঁর পাশে থাকা নায়িকা কেবল লাজুক গৃহবধূ হবেন না, বরং সমান তালে টক্কর দেবেন জীবনের ময়দানে।

    বলিউডে 'পারিবারিক ছবি' মানেই যে নামটা সবার আগে আসে, তিনি হলেন সুরজ বরজাত্য। রাজশ্রী প্রোডাকশনের এই কর্ণধার নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় সিনেমার ঘরানাটাই বদলে দিয়েছিলেন। হিংসা আর অ্যাকশনের ভিড়ে তিনি পর্দায় ফিরিয়ে এনেছিলেন সংস্কার, যৌথ পরিবার এবং স্নিগ্ধ প্রেম।

    বলিউডের ‘সংস্কারি’ গল্পের রূপকার সূরজ বরজাতিয়ার রাজকীয় অভিষেক হয়েছিল ম্যায়নে প্যায়ার কিয়ার হাত ধরে। যে ছবি হিন্দি সিনেমাকে উপহার দিয়েছে সলমন খানের চিরন্তন প্রেম অবতার।

    ১৯৮৯ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে পরিচালক হিসেবে হাতেখড়ি হয় সুরজের। ‘ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া’ ছবিটি কেবল ব্লকবাস্টারই ছিল না, এটি বন্ধুত্বের এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছিল। ‘প্রেম’ চরিত্রটি হয়ে উঠেছিল আদর্শ প্রেমিকের প্রতিচ্ছবি।

    পরবর্তীতে ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’, হাম সাথ সাথ হ্যায়-এর মতো ছবি দর্শকদের উপর দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ বিরতির পর ‘প্রেম রতন ধন পায়ো’ (২০১৫)— সব ছবিতেই সলমন ছিলেন তাঁর প্রধান নায়ক। রাজশ্রী প্রোডাকশনের ছবির সেই চিরচেনা সারল্য আর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধই ছিল সুরজের সাফল্যের চাবিকাঠি।

    সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরজও নিজেকে বদলেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি ‘উঁচাই’ (২০২২)-এ তিনি দেখিয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সের বন্ধুত্ব এবং পাহাড় জয়ের গল্প। এখানে পরিবারের চেয়েও ব্যক্তিমানুষের মনের জোর বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

