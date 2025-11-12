'পছন্দের দামি জিনিসগুলোর মালিকানা...', কোন উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে চঞ্চলের?
প্রত্যেকটা মানুষের জীবন একটা বৃত্তের মত, ছোট থেকে বড় হওয়া তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধ এবং মৃত্যু। এই বৃত্তের মধ্যে চলতে চলতে কখন যেন নিজের খুব প্রিয় জিনিসটাও প্রিয় মানুষের হয়ে যায়। ইচ্ছে থাকলেও হাতছাড়া হয়ে যায় সেই জিনিস। যদিও তাতে কষ্ট হয় না বরং আনন্দ হয়।
চঞ্চল চৌধুরী তেমনই একটা সুন্দর মুহূর্তের কথা ভাগ করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। একটি পুরনো ব্লেজার যেটি কিনা এখন তার ছেলে পরে, সেটি নিয়েই তিনি লিখেছেন বেশ কিছু কথা। ছেলের ছবিই শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘গত শীতকালেও এই ব্লেজার খানার মালিকানা আমার হাতেই ছিল।’
নীল রঙের ব্লেজারের ছবি দিয়ে তিনি লেখেন, ‘বেশ কয়েক বছর আগে আমার এক ভাই এটি আমায় শরীর থেকে খুলে পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, দাদা তোকে খুব সুন্দর মানিয়েছে এটা তুই নিয়ে যা। খুব খুশি মনে গ্রহণ করেছিলাম জিনিসটা। আমার খুব পছন্দের ব্লেজার ছিল, এরকম আরো কিছু কালেকশন আছে কোনটা নিজের কেনা কোনটা আবার উপহার পাওয়া।’
চঞ্চল লেখেন, ‘কিন্তু সব থেকে উৎকণ্ঠর ব্যাপার হল এবারে শীতে আমার সব প্রিয় এবং পছন্দের দামি জিনিসগুলোর মালিকানা বোধহয় আর আমার থাকবে না! ছেলেটা বড় হতে হতে আমার সমস্ত পোশাকই এখন তার শরীরে খাপে খাপ সেট হয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দ যেন বাবা-মায়ের কাছে অকল্পনীয় শান্তির।’
অভিনেতা আরও লেখেন, ‘সবাই চায় বাবা-মায়ের আদর্শ এবং যোগ্যতা যেন সন্তানরা ভেতর ধারণ করে, আগলে রাখে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। তবে শুধু পোশাক আশাক নয়, বাবা মায়ের সকল ভালোগুলো নিজেদের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখো।’
ছেলের উদ্দেশ্যে অভিনেতা লেখেন, ‘তবে এটা কিন্তু আমি আর তুই একসাথে পড়বো। আমার প্রতিটি পোশাকে আমার শরীরের যে পরিশ্রম এবং সাধনার ঘাম গন্ধ লেগে আছে, তাকে কখনো অবজ্ঞা করিস না। অনেক বড় হ।’
চঞ্চলের এই অনবদ্য লেখনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন নেটিজেনরা। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘ক্যাপশনের কথাগুলো ভীষণ সুন্দর।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘শুদ্ধকে ভীষণ ভালো লাগছে। অনেক বড় মানুষ হোক।’ কেউ কেউ আবার লিখেছেন, ‘দাদা ছেলে তো একেবারে আপনার মতো হয়ে যাচ্ছে।’
