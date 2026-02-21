Edit Profile
    'ও আরও ধারালো হয়ে ফিরে আসবে...', অনির্বাণের ‘ব্যান’ হওয়া প্রসঙ্গে কী বললেন চন্দন সেন?

    একজন গুণী এবং জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও বেশ কয়েক মাস ধরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন না অনির্বাণ ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যেই অনির্বাণের হয়ে মুখ খুলেছেন একাধিক কলাকুশলী। এবার অনির্বানের নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে কথা বললেন অভিনেতা চন্দন সেন।

    Published on: Feb 21, 2026 12:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    একজন গুণী এবং জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও বেশ কয়েক মাস ধরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন না অনির্বাণ ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যেই অনির্বাণের হয়ে মুখ খুলেছেন একাধিক কলাকুশলী। এবার অনির্বানের নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে কথা বললেন অভিনেতা চন্দন সেন।

    অনির্বাণ প্রসঙ্গে কী বললেন চন্দন সেন?
    অনির্বাণ প্রসঙ্গে কী বললেন চন্দন সেন?

    সম্প্রতি আনন্দবাজার ডট কম কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনির্বাণের ব্যান হওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে চন্দন সেন বলেন, ‘অনির্বাণের মতো অভিনেতাদের কিছুক্ষণের জন্য থমকে দেওয়া যায় কিন্তু সারা জীবনের জন্য থমকানো যায় না। আমি নিজেও এই সমস্যার মধ্যে গিয়েছি। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আমিও এই সমস্যায় পড়েছিলাম।’

    চন্দন সেন বলেন, ‘প্রথমত যা ঘটেছে সেটা অন্যায় এবং দ্বিতীয়তে যারা ওর হয়ে ক্ষমা চাইছেন, তাঁরাও কাজটা ঠিক করছেন না কারণ এতে অনির্বাণের সম্মান বাড়ছে না। যার কাছে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে আমার মনে হয় না এটা ক্ষমা চাওয়ার মত কোনও বিষয়।’

    কারও নাম না করেই চন্দন সেন বলেন, ‘এই এতগুলো লোক আজ যারা ক্ষমা চাইছেন তারাও তো সেদিন ওখানে ছিলেন। কেন পালিয়ে গেলেন? তাদের কেন মনে হয়নি যে এটা ঠিক? অনির্বাণ কিন্তু আজও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, ও আজও বলছে ও ঠিক।’

    সবশেষে তিনি বলেন, ‘পরবর্তীকালে যখন অনির্বাণ ফিরে আসবে তখন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ও ফিরবে, তাতে ও আরও ধারালো হয়ে ফিরে আসবে।’ প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ‘দেশু ৭’ প্রচারের দেব অনির্বাণের হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন, যদিও পরবর্তী সময়েও কিছু সাক্ষাৎকারে অনির্বাণ বারবার বলেছিলেন, ‘ক্ষমা মানুষ অন্যায় করলে চায়। তবে আমিও চাইবো যাতে ওঁরা আমার হয়ে ক্ষমা না চান। সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে সেই আলোচনায় আমিও শামিল হতে পারি কিন্তু ক্ষমা জিনিসটা অনেক বড় জিনিস।’

    News/Entertainment/'ও আরও ধারালো হয়ে ফিরে আসবে...', অনির্বাণের 'ব্যান' হওয়া প্রসঙ্গে কী বললেন চন্দন সেন?
