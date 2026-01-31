Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    হবু শ্বশুরবাড়ির সামনেই অসুস্থ হয়ে পড়ল মিঠি, মেয়েকে বাঁচাতে কি করবে কমলিনী?

    বাবিলের বিয়ে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধুন্ধুমার কান্ড ঘটেছিল চিরসখা ধারাবাহিকে। তবে যার শেষ ভালো তার সব ভালো তাই অবশেষে মিটিলের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যায় বাবিলের। কিন্তু যখন বাড়ির সকলে মিলে আনন্দে উৎসবে মশগুল ঠিক তখনই সকলের চোখে পড়ে মিঠি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

    Published on: Jan 31, 2026 2:17 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাবিলের বিয়ে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধুন্ধুমার কান্ড ঘটেছিল ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকে। তবে যার শেষ ভালো তার সব ভালো তাই অবশেষে মিটিলের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যায় বাবিলের। কিন্তু যখন বাড়ির সকলে মিলে আনন্দে উৎসবে মশগুল ঠিক তখনই সকলের চোখে পড়ে মিঠি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

    মেয়েকে বাঁচাতে কি করবে কমলিনী?
    মেয়েকে বাঁচাতে কি করবে কমলিনী?

    প্রথমে স্বাভাবিক মনে হলেও ধীরে ধীরে বোঝা যায় মিঠি আসলে প্রেগন্যান্ট। যে দুর্ঘটনা তার জীবনে ঘটে আছে এটা তারই ফলাফল। খুব স্বাভাবিকভাবে সকলেই ভেঙে পড়ে। যদিও মিঠির এই গর্ভবতী অবস্থার কথা বাড়ির সকলে জানে না তবে কিছুটা আন্দাজ করে নেয় বর্ষা। বর্ষা নিজের সেই আন্দাজের কথা আবার মামিমাকে গিয়ে বলে দেয়।

    আরও পড়ুন: ‘ভুল সামলানোই বড়দের কাজ…',দেবকে পাশে নিয়ে ‘পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী’ বিতর্কে ইতি টানলেন প্রসেনজিৎ

    মিঠির অসুস্থতা নিয়ে বেশ চিন্তিত কৃষানুও। এসবের মধ্যেই কৃশানু বাড়ির সকলকে নিয়ে চলে আসে কমলিনীর বাড়িতে হবু স্ত্রীকে দেখাতে। কিন্তু ক্রমাগত মিঠির মাথা ঘুরতে থাকে, মুখে কিছু না বললেও তার বমি বমি ভাব একেবারেই যায় না। এদিকে আবার সুযোগ বুঝে মিঠির শ্বশুরবাড়ির কাছে ননদকে খারাপ করার চেষ্টা করে মামিমা কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দেয় কৃশানুর বাবা মা।

    হবু বৌমাকে সাদরে অব্যর্থনা জানান তারা সবকিছুই ঠিক থাকে কিন্তু মিঠি কিছুতেই বলতে পারে না তার প্রেগনেন্সির কথা। এই প্রেগনেন্সির কথা যদি সকলে জানতে পারে তাহলে কি বিয়ে হবে? মিঠির জীবনের সত্যি জানতে পেরে পিছিয়ে যাবে না তো কৃশানু?

    আরও পড়ুন: 'সমাজকে সুস্থ রাখার দায় আমাদের একার নয়...', মিমিকে হেনস্তা নিয়ে যা বললেন শুভশ্রী

    কতদিন গর্ভাবস্থার কথা আড়াল করে রাখতে পারবে তারা? সবকিছু সত্যিই বলার কি সিদ্ধান্ত অবশেষে নেবে কমলিনী? নাকি মেয়েকে আড়াল করেই রাখবে সে? এই সমস্ত প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দর্শকদের মনে। আগামী পর্বে দেখা যাবে মিঠি ঠিক কী সিদ্ধান্ত নেয়? সকলে যদি সত্যি কথা জানতে পারে, তারপরই বা তার ভবিষ্যৎ কি হবে?

    News/Entertainment/হবু শ্বশুরবাড়ির সামনেই অসুস্থ হয়ে পড়ল মিঠি, মেয়েকে বাঁচাতে কি করবে কমলিনী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes