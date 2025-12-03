Edit Profile
    নতুন বিয়ে হতেই ভোলবদল কমলিনির, শাশুড়িকে কোন শর্তে বেঁধে দিল সে?

    স্বতন্ত্রকে বিয়ে করার পর থেকে শান্তি নেই কমলিনির জীবনে। একের পর এক ঝড় যেন বয়ে চলেছে, যার মূল কারণ বুবলাইয়ের বউ বর্ষা। তবে এক সময় যে কমলিনি চুপচাপ সবকিছু সহ্য করে নিত, সেই কমলিনির মুখে ভাষা ফুটেছে। প্রতিবাদ করতে শিখেছে সে।

    Published on: Dec 03, 2025 9:07 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বিয়ে হতেই ভোলবদল কমলিনির!
    নতুন বিয়ে হতেই ভোলবদল কমলিনির!

    ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকের নতুন যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্র বাড়ির গোটা পরিবারকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করছে। সবাই ভীষণ খুশি কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ কারণে কমলিনির প্রাক্তন শাশুড়ি আবার বেঁকে বসছে। কথায় কথায় টেনে আনছে পুরনো প্রসঙ্গ, ছেলের কথা।

    আরও পড়ুন: তিন মেয়ের কেউ নন, জাদুকরের সামনে বসে থাকা মেয়েটি একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী

    তাই এবার শাশুড়িকে কড়া ভাষায় জবাব দিল কমলিনি। স্পষ্ট ভাষায় সে জানিয়ে দিল, যদি বাড়িতে থাকতে হয় তাহলে একটি শর্ত মেনে চলতে হবে না হলে চলে যেতে হবে বাড়ি ছেড়ে। কি সেই শর্ত? কমলিনি শাশুড়িকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বাড়িতে থাকতে হলে ছেলের নাম উচ্চারণ করা চলবে না।

    যে মানুষটার জন্য কমলিনির জীবন চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার নাম বাড়িতে উচ্চারণ করা যাবে না এই শর্ত যদি মেনে নিতে পারে তবে এই কমলিনি ঠাঁই দেবে শাশুড়িকে। কমলিনির এই কথায় সকলের সহমত পোষণ করে। সকলেই বলে, যে মানুষটার জন্য একদিন সকলের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই মানুষটার নাম কেউই শুনতে চায় না।

    ধারাবাহিকের বর্তমান গল্প অনুযায়ী স্বতন্ত্র কাউকে আমন্ত্রণ করেছেন কিন্তু তিনি কে বা কারা সেটা এখনও বাড়ির কেউ জানে না। তবে সেই অতিথি যে ভীষণ স্পেশাল সেটা স্বতন্ত্রর ব্যস্ততা দেখেই বোঝা যায়। আগামী পর্বে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে সেই অতিথিদের মুখ।

    আরও পড়ুন: 'ও পারবেই না... ', ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে রুবেলকে অভিনয় করতে মানা করেন শ্বেতা?

    ধারাবাহিকের অন্য ট্র্যাক অনুযায়ী কমলিনির ননদ অর্থাৎ কুরচি এই মুহূর্তে ফিরে গিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গে আবার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। বহুদিন বাদে কুরচির মুখে সেই হাসি দেখে খুশি দর্শকরাও।

