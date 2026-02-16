Jeetu-Shirin: কাবাব মে হাড্ডি! গঙ্গাপারে শিরিন-জিতের ডেটেও সঙ্গী জীতু,প্রেমিক বলছে নায়ক নাকি নায়িকার ভাই

কত না বলা কথা, কত ক্লান্তি— সব দূরে ঠেলে শেষ পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটে মুখোমুখি জিৎ সুন্দর এবং শিরিন পাল। প্রেমের সপ্তাহ বলে কথা! তাই তো সব ব্যস্ততা সামলে প্রেমিকা শিরিনের হাত শক্ত করে ধরলেন অভিনেতা। সম্প্রতি গঙ্গার ঘাটে এই জুটির একটি স্নিগ্ধ এবং রোম্যান্টিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যা দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া। কিন্তু সেই ডেটেও সঙ্গী ছিলেন শিরিনের চিরদিনই তুমি যে আমার নয়ক জীতু। প্রমাণ মিলেছে জিৎ-এর পোস্টে।
রোম্যান্টিক ফ্রেম ও জীতু কমলের উপস্থিতি:
শিরিনের কাঁধে হাত দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জিৎ সুন্দর। ছবির ক্যাপশনে ধরা পড়েছে এক গভীর আর্তি— ‘কত বলা আর না বলার ক্লান্তি পেরিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটা নদীর কাছে পৌঁছতে হবে, তাই আসি তোর কাছে, ফিরেও যাই তোর-ই কাছে।’ তবে এই মিষ্টি ছবির পেছনে রয়েছে এক মজার গল্প। এই রোম্যান্টিক মুহূর্তটি ফ্রেমবন্দি করে দিয়েছেন অভিনেতা জীতু কমল। সম্পর্কে শিরিন এবং জীতু অনস্ক্রিন জুটি, কিন্তু অফ-স্ক্রিনে এই ডেটে জীতু ছিলেন যেন নিখাদ ‘কাবাব মে হাড্ডি’। যদিও জীতুর তোলা এই ছবিতে জিৎ এবং শিরিনের প্রেমের রসায়নই ফুটে উঠেছে স্পষ্ট।
সহকর্মী নাকি ভাই? জীতু সম্পর্কে জিতের বয়ান:
কিছুদিন আগেই জীতু কমলের আসন্ন ছবি ‘চোর’-এর একটি প্রমোশনাল ইভেন্টে জিৎ, শিরিন এবং জীতুকে একফ্রেমে দেখা গিয়েছিল। পর্দায় জীতু এবং শিরিনের রসায়ন নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা তুঙ্গে, তখন বাস্তব জীবনের প্রেমিক জিৎ সুন্দর কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত। তাঁর মতে, জীতু কেবল শিরিনের একজন দুর্দান্ত সহকর্মীই নন, তিনি আদতে শিরিনের ভাইয়ের মতো। ফলে অনস্ক্রিন রোম্যান্স নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই তাঁদের।
তিনজনের বন্ধুত্ব:
পেশাগত জগতের বাইরেও এই তিনজনের মধ্যে যে এক সুন্দর বন্ধুত্বের সমীকরণ কাজ করছে, তা এই ছবিতেই পরিষ্কার। জীতু যেভাবে বন্ধুর রোম্যান্টিক মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে দিয়েছেন, তা দেখে অনুরাগীরা বলছেন— ‘বন্ধু হোক তো জীতুর মতো!’ কেউ লিখলেন, ‘তোমাদের এই বন্ধুত্বে কারুর নজর না লাগুক’।
ভ্যালেন্টাইনস ডে-র আবহে জিৎ-শিরিনের এই গঙ্গার ধারের প্রেম এবং তাঁদের এই নিখাদ বন্ধুত্ব টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিরদিনই তুমি যে আমার সিরিয়াল শুরু থেকেই থেকেছে চর্চায়, তবে নেতিবাচকতাই প্রাধান্য় পেয়েছে শুরুতে। অপর্ণার চরিত্রে দর্শক শিরিনের আগে দেখেছে দিতিপ্রিয়া রায়কে। টেলিপাড়ার এই অভিজ্ঞ নায়িকা জীতুর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরেছেন প্রযোজনা সংস্থা থেকে আর্টিস্ট ফোরামে। জীতুর সঙ্গে শট দিতে রাজি নন, তাই সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে যান দিতিপ্রিয়া। তবে নতুন অপর্ণার সঙ্গে জীতুর অফস্ক্রিন বন্ডিংও ততটাই মজবুত।
