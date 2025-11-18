Edit Profile
    ‘তুমি প্রেগন্যান্ট’ ইয়ার্কিতে আপত্তি তুলেছিলেন দিতিপ্রিয়ার, জবাবে জিতু বলেন, ‘কিডিশ, ইমম্যাচিওর’! দুজনের বয়সের ফারাক কত?

    জিতুর কিছু ইয়ার্কি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এনেছিলেন জিতু। যার মধ্যে একটি ছিল তিনি ডাক্তার দেখাতে যাবেন শুনে, জিতুর জবাব, ‘কেন তুমি প্রেগন্যান্ট’? সেই সময় নায়িকার এই অভিযোগকে ‘কিডিশ, ইমম্যাচিওর’ বলে উড়িয়ে দেন জিতু। বাস্তবে দুজনের বয়সের ফারাক কত?

    Published on: Nov 18, 2025 5:32 PM IST
    By Tulika Samadder
    জিতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়ের ঝামেলা চরমে। সোমবার চিরদিনই তুমি যে আমার টিমের প্রযোজক সংস্থারা সোমবার সন্ধ্যায় একটা মিটিংও করেন। কিন্তু খবর, কোনো সমাধান সূত্রই মেলেনি সেখান থেকে। এমনকী, জিতু নাকি মাঝপথেই বেরিয়ে যান সেই মিটিং ছেড়ে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, জিতুকে ছাড়াই নাকি চালানো হতে পারে চিরদিনই তুমি যে আমার! অর্থাৎ খোঁজা হচ্ছে নতুন আর্য সিংহ রায়।

    দিতিপ্রিয়া ও জিতুর বাস্তবে বয়সের ফারাক কত?
    দিতিপ্রিয়া ও জিতুর বাস্তবে বয়সের ফারাক কত?

    অগস্ট মাসের শুরুতেই প্রথম জিতু আর দিতিপ্রিয়ার ঝামেলার খবর সামনে এসেছিল। প্রথমটা দুজনের একটা ছবিকে নিয়ে। শ্যুটং স্টিল, যা জিতু পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। দিতিপ্রিয়া প্রযোজনা সংস্থাকে জানান যে তাঁর ছবিটি ‘ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট’ মনে হয়েছিল। সেই ছবি মুছেও দেন জিতু। এরপর মিডিয়াকে জানান যে, ‘'আমার পোস্ট করা ছবিতে নাকি অনেক খারাপ ও নোংরা কমেন্ট এসেছে, তাই ও (আমি) খুব কষ্ট পেয়েছে’। এদিকে দিতিপ্রিয়া দাবি তোলেন, জিতু তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথাই বলেন না!

    দিতিপ্রিয়া সেই সময় ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘তিনি বলেন, 'আমি দিতিপ্রিয়াকে খুব শ্রদ্ধা করি এবং স্নেহ করি। ওর ডেডিকেশন অন্যরকমের'। আমার কো-অ্যাক্টর আমাকে ভীষণ সম্মান করেন ও স্নেহ করেন—এটাই আমি বিশ্বাস করতে চাই! তবে প্রথম এক মাসের পর থেকেই আমার কো-অ্যাক্টর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, শুধু হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ রাখেন। আমি তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'তোমার মা-কে ভয় পাই, কিন্তু তোমাকে ভীষণ সম্মান করি।' এতটাই স্নেহ করেন ও সম্মান করেন যে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওই ইভেন্টে যাচ্ছো?' আমি বলি, 'না, আমার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' তিনি জানতে চান, 'কেন, তুমি কি প্রেগন্যান্ট'?’ এখানেই শেষ নয়, হোয়াটসঅ্যাপে অনুরাগীদের AI দিয়ে বানানো চুমু খাওয়ার ছবি পাঠিয়ে, তা প্রেমিককে পাঠানোর কথাও দিতিপ্রিয়াকে বলেছিলেন জিতু। তবে এসবটাই ছিল ঠাট্টা নায়কের তরফে। কিন্তু দিতিপ্রিয়ার কাছে তা ‘অস্বস্তিকর’।

    এখানেই শেষ নয়, দিতিপ্রিয়া এই অভিযোগ তুললে, জিতু তাঁদের মধ্যে হওয়া চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। যাতে দেখা যায়, জিতুর কথায় তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেননি দিতিপ্রিয়া কখনোই। বরং, কথা চালিয়ে গিয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সেই সময় জিতু বলেছিলেন, ‘বাচ্চা, কিডিশ, ইমম্যাচিওর!’

    তা বয়সে কত ছোট দিতিপ্রয়া তাঁর চিরদিনই নায়ক জিতু কমলের থেকে? উইকিপিডিয়া অনুসারে জিতু এখন ৩৭, আর দিতিপ্রিয়া ২২। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে পার্থক্য প্রায় ১৫ বছরের। তবে দুজনই ভীষণ ‘প্রফেশনাল ও ম্যাচিওর’ হিসেবে পরিচিত কাছের মানুষ, ইন্ডাস্ট্রিতে। তাই চিরদিনই তুমি যে আমারে যা ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজক!

