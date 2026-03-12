Edit Profile
    অবশেষে আর্য-রাজনন্দিনীর মুখোমুখি লড়াই, স্বামীকে বাঁচাতে পারবে অপর্ণা?

    বিয়ের পর থেকেই আর্য ধীরে ধীরে বুঝতে পারে অপর্ণার মধ্যে রয়েছে রাজনন্দিনীর আত্মা। কোন না কোনভাবে অপর্ণার সামনে আর্যর অতীত বার বার উঠে আসে, যা তাকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। কিন্তু আর্য অপর্ণার মধ্যে রাজনন্দিনীকে খুঁজে পেলেও, এবার সরাসরি রাজনন্দিনীর মুখোমুখি হবে আর্য।

    Mar 12, 2026, 15:37:03 IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমো এটাই বলছে, অপর্ণা আর রাজনন্দিনী আলাদা কেউ নয়। স্বামীকে নিয়ে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে আসে অপর্ণা, সেখানে হঠাৎ করেই অপর্ণা নয় বরং রাজনন্দিনীকে চোখের সামনে দেখতে পায় আর্য। রাজনন্দিনী আর্যর থেকে সমস্ত প্রশ্নের জবাব চায়, কিন্তু আর্য বারবার বলে সে কিছু করেনি।

    এই কথা বলতে বলতেই সে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলতে থাকে আর পা ফসকে পড়ে যায় ওপর থেকে। রাজনন্দিনী উপর হওয়া অন্যায় কি এভাবেই বিচার পাবে? সত্যি কি আর্য কোনও ভুল করেছিল আদৌ? নাকি সেও ষড়যন্ত্রের শিকার? এবার স্বামীকে কিভাবে বাঁচাবে অপর্ণা?

    ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের এই নতুন প্রমো দেখে বেশ খুশি দর্শক মহল। একজন লিখেছেন, ‘দারুন প্রমো।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘পুরো আগুন।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘অপর্ণা এত সন্দেহ করে কেন? আর যে এতবার বলছে ও খুন করে নি তাও...।’

    কেউ আবার লিখেছেন, ‘আশা করি লক্ষ্মী ঝাঁপিকে ছাপিয়ে যাবেন চিরদিনই তুমি যে আমার।’ অনেকে আবার আর্যর এই পড়ে যাওয়াকে একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না। তারা লিখেছেন, ‘এটা কিন্তু একেবারে ঠিক হলো না।’

    সবমিলিয়ে' চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের নতুন প্রমো কিন্তু বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছে দর্শক মহলে। এই স্পেশাল এপিসোড সম্প্রচারিত হবে আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৬ মার্চ ঠিক রাত ৬ঃ৩০ মিনিটে।

