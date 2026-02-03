আর্য-অপর্ণার জীবনে নতুন ঝড়ের আগমন, বন্ধু বেশে এন্ট্রি নতুন খলনায়িকার
চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকের প্রতিটি পর্ব যেন একটা নতুন গল্প। অনেক বাধা-বিপত্তি বেরিয়ে আর্য এবং অপর্ণার বিয়ে হয়। কিন্তু সেই বিয়েতেও রয়ে যায় হাজার সমস্যা। সবকিছু পেরিয়ে যখন দুজনে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে ঠিক তখনই ধারাবাহিকে এন্ট্রি নিলো এক নতুন মুখ।
‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের প্রতিটি পর্ব যেন একটা নতুন গল্প। অনেক বাধা-বিপত্তি বেরিয়ে আর্য এবং অপর্ণার বিয়ে হয়। কিন্তু সেই বিয়েতেও রয়ে যায় হাজার সমস্যা। সবকিছু পেরিয়ে যখন দুজনে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে ঠিক তখনই ধারাবাহিকে এন্ট্রি নিলো এক নতুন মুখ।
ধারাবাহিকের নতুন প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, খুনের দায়ে জেলবন্দী হয়েছে অপর্ণা। অপর্ণাকে ছাড়াতে এসে আর্য সমস্যায় পড়ে যায়। সমস্ত প্রমাণ যেহেতু অপর্ণার বিরুদ্ধে তাই অপর্ণাকে ছাড়তে নারাজ পুলিশ।
আর্য এবং অপর্ণাকে বাঁচাতে ঠিক সেই সময় এন্ট্রি নেয় রোহিনী এস রায়। তিনি একজন উকিল। অপর্ণাকে বাঁচাতে তিনি সাহায্য করবেন আর্যকে। কিন্তু এই সাহায্য কি ভালোর জন্য? না এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোন রহস্য?
অপর্ণাকে বাঁচানোর কথা বলার পরেই সেই আইনজীবী বলে ওঠেন, আর্যর কাছে আসার জন্য আমাকে অপর্ণাকে ছাড়াতেই হবে। এই কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে নতুন চরিত্রের এন্ট্রি হল ধারাবাহিকে, সেটি মোটেই ইতিবাচক নয় বরং নেতিবাচক একটি চরিত্র।
এই নতুন খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেত্রী নবনীতা মালাকার। তবে ইন্ডাস্ট্রির সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই চরিত্রেই নাকি অভিনয় করার কথা ছিল অভিনেত্রী স্নেহা চট্টোপাধ্যায়ের। যদিও স্নেহা সদ্য অভিনয় শেষ করেছেন রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী ধারাবাহিকের, তাই এই মুহূর্তে নতুন ধারাবাহিকে অভিনয় করার বিষয়ে তিনি পিছিয়ে যান।
এদিকে নবনীতা এর আগেও খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন একাধিক ধারাবাহিকে। সর্বশেষ অভিনয় করেছেন ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ সিরিয়ালে। তবে এই মুহূর্তে জি বাংলার অন্যতম চর্চিত ধারাবাহিকে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে বেশ খুশি অভিনেত্রী।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন ধরে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিক বন্ধ হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। যদিও এই গুজবে কান দিতে নারাজ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, বরং এখন যেভাবে গল্প করছে তাতে আগামী দিনে আরও অনেক টুইস্ট ধারাবাহিকে আসবে বলেই বিশ্বাস কলাকুশলীদের।
News/Entertainment/আর্য-অপর্ণার জীবনে নতুন ঝড়ের আগমন, বন্ধু বেশে এন্ট্রি নতুন খলনায়িকার