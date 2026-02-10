Edit Profile
    প্রেম দিবসে আর্যকে উপহার অপর্ণার, নিমেষে পাল্টে গেল পরিস্থিতি, কী হল হঠাৎ?

    Published on: Feb 10, 2026 4:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে ভালোবাসার গন্ধ আকাশে বাতাসে। গোটা একটা সপ্তাহ জুড়ে শুধুই ভালবাসার পর্ব। তবে শুধুমাত্র রিয়েল লাইফ নয়, প্রেমের ছোঁয়া ধারাবাহিকের গল্পেও। প্রায় প্রত্যেকটি ধারাবাহিকেই এখন দেখা যাচ্ছে ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপনের বিভিন্ন মুহূর্ত। বাদ যায়নি জি বাংলার 'চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকটিও।

    প্রেম দিবসে আর্যকে উপহার অপর্ণার

    ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি আসতে চলেছে একটি বিশেষ পর্ব যেখানে আর্য ও অপর্ণাকে দেখা যাবে প্রেম দিবস পালন করতে। ইতিমধ্যেই চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ থেকে নতুন প্রোমো প্রকাশে এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, চারিদিক সাজানো লাল বেলুনে।

    গোলাপ এবং উপহার দিয়ে সাজানো বাড়িতে একান্তে সময় কাটাচ্ছে আর্য ও অপর্ণা। অপর্ণা পরে রয়েছি লাল রঙের চুড়িদার ও আর্য নিজেকে সাজিয়েছে লাল রঙের পাঞ্জাবিতে। গোটা পরিবেশ শুধুই ভালোবাসায় মোড়া। ভালোবাসার এই দিনে অবশেষে অপর্ণার কাছাকাছি আসার সুযোগ পায় আর্য।

    অপর্ণার গালে চুমু এঁকে দিতেই স্বামীর হাতে ভালোবেসে উপহার তুলে দেয় সে। কিন্তু উপহার দেখে রীতিমত চমকে যায় আর্য। কী এমন রয়েছে তাতে? বরকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে কি স্বামীর থেকে আরও দূরে চলে যাবে অপর্ণা? আর্য ও অপর্ণার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কি আরও বাড়বে?

    প্রমোতেই রয়েছে এর উত্তর। অপর্ণা থেকে উপহার পেয়ে যখন ভীষণ খুশি আর্য ঠিক তখনই উপহার দেখে মুখ গোমরা হয়ে যায় তার। যে বাক্স উপহার স্বরূপ অপর্ণা আর্যর হাতে তুলে দেয় সেখানে রয়েছে রাজনন্দিনীর মৃত্যুর খবরের কাটিং, যা দেখে অপর্ণাকে আর্য জিজ্ঞাসা করে কেন এমন উপহার সেই তুলে দিল তার হাতে।

    কিন্তু অপর্ণা, যেভাবে সবকিছু দেখে চমকে যায় তাতে বোঝাই যায় যে সে এই উপহার তুলে দেয়নি আর্যর হাতে। অপর্ণার উপহার বদলে দিয়ে কেউ বা কারা ষড়যন্ত্র করে এই খবরের কাগজের কাটিং রেখে দেয় বাক্সের মধ্যে। কিন্তু তারা কারা? জানা যাবে ধারাবাহিকের আগামী পর্বে।

