    ‘সহ্য হয় না, বাধ্য হয়ে কাজ করছি…’! ধারাবাহিকের মতো, বাস্তবেও বনিবনা নেই চিরসখা-র ‘বুবলাই-মিঠি’ বিভান ও ঐশীর?

    চিরসখা ধারাবাহিকে কমলিনীর বড় ছেলে বিভান, আর পরিবারের ছোট মেয়ে ঐশি। পর্দায় দুজনের সম্পর্ক একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। বাস্তবে কেমন সম্পর্ক বুবলাই ও মিঠির?

    Published on: Nov 10, 2025 5:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    এই মুহূর্তে স্টার জলসার অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক হল চিরসখা। এখানে স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে দেখা যাচ্ছে অপরাজিতা ঘোষ দাস আর সুদীপ মুখোপাধ্যায়কে। সঙ্গে তাঁর তিন সন্তানের চরিত্রে রয়েছেন ঐশী ভট্টাচার্য, রাজা গোস্বামী ও বিভান ঘোষ। বড় ছেলে বিভান, আর পরিবারের ছোট মেয়ে ঐশি। পর্দায় দুজনের সম্পর্ক একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। বাস্তবে কেমন সম্পর্ক বুবলাই ও মিঠির?

    বাস্তবে কেমন সম্পর্ক বিভান ও ঐশীর?
    বাস্তবে কেমন সম্পর্ক বিভান ও ঐশীর?

    সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো খুব ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা কোনো এক সাক্ষাৎকারের একটি অংশ। ঐশীকে প্রচ্ছন্ন রাগ নিয়ে বলতে শোনা যাচ্ছে, বিভানের সঙ্গে কাজ করতে বিরক্ত লাগে তাঁর। বাধ্য হয়ে কাজ করছেন। যেহেতু একই ধারাবাহিকে কাজ, তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই করছেন।

    যদিও এসবই আসলে বলা হয়েছে মজার ছলে। বরং বিভানকে রাগানোই ছিল ঐশীর উদ্দেশ্য। দুজনের খুনসুঁটি মুহূর্ত ধরা পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। অফস্ক্রিনে দুজনের দুর্দান্ত বন্ধুত্ব। সেটে শ্যুটের ফাঁকে ফাঁকে চলে গল্প, আড্ডা, ছবি তোলা, এমনকী রিল বানানো। শুধু তাই নয়, বাস্তবে মা কমলিনী অর্থাৎ অপরাজিতার উপর যতই রাগ দেখাক, বাস্তবে কিন্তু সেখানেও সম্পর্কের রসায়ন এক্কেবারে আলাদা। এমনকী, এবারে ভিভানকে ভাইফোঁটাও দিয়েছেন অপরাজিতা।

    চিরসখা-য় আপাতত দেখা যাচ্ছে স্বতন্ত্র ও কমলিনীর বিয়ের ট্র্যাক। এদিকে এই বিয়ে মানতে না পেরে, ভিভানের চরিত্র, অর্থাৎ কমলিনীর বড় ছেলে বুবলাই করেছে আত্মহত্যার চেষ্ট। এখন দেখার সম্পর্কের সমীকরণ কীভাবে বদলায়। স্বতন্ত্রর সঙ্গে সংসার শুরু করার পর তিন সন্তান বুবলাই-বাবিল-মিঠির সঙ্গে কি দূরত্ব আসবে মায়ের? নাকি সন্তান ও পরিবারকে সময় দিতে গিয়ে অবহেলা করে ফেলে স্বতন্ত্ররই। ফলে বিয়েতে আসে সমস্যা।

    এই সাক্ষাৎকার চলাকালীন বিভান ও ঐশী বলেন, ‘আমরা সবসময়ই একসঙ্গে থাকি। ধারাবাহিকের সেটে যখনই সিন থাকে না, তখনই আমরা একসঙ্গে ছবি তুলছি, ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করছি, বা একে অপরের সঙ্গে মিম শেয়ার করে নিচ্ছি।’ সোম থেকে রবি স্টার জলসায় রাত ৯টায় দেখা যাচ্ছে চিরসখা।

