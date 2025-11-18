Edit Profile
    Chirosokha Serial Update: ২ বছর সিরিয়াল থেকে দূরে, ভুগছিলেন বাইপোলার ডিজিজে! চিরসখা-য় কুর্চির বউমা হলেন কে?

    কদিন ধরেই দর্শকদের মধ্যে চলছে প্রবল উন্মাদনা। সকলেই জানতে চান, কে হচ্ছে ডাব্লুর বউ, অর্থাৎ কুর্চির বউমা। অবশেষে জানা গেল সেই অভিনেত্রী নাম। 

    Published on: Nov 18, 2025 11:51 AM IST
    By Tulika Samadder
    চিরসখায় একের পর এক টুইস্ট। অপরাজিতা ঘোষ দাস ও সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের জুটি দারুণ পছন্দ করছে দর্শক। বিশেষ করে কমলিনী আর স্বতন্ত্র বিয়ে করার পর থেকে বাড়ছে ধারাবাহিকের টিআরপি। এদিকে ধীরে ধীরে গল্পের জালও বাড়ছে। কমলিনীর ননদ কুর্চি ফিরে গিয়েছে নিজের সংসারে। এখন যেমন কুর্চির ছেলে ডাব্লুর বিয়ের ট্র্যাক চলছে। তবে বউকে এখনও দেখা যায়নি। দর্শক মনের প্রশ্নের অবসান ঘটানো যাক, চলুন দেখে নেওয়া যাক কে হবে ডাব্লুর বউ।

    চিরসখা ধারাবাহিকে কুর্চির বউমা হচ্ছে কে?
    চিরসখা ধারাবাহিকে কুর্চির বউমা হচ্ছে কে?

    এদিকে, কয়েকদিন ধরে চিরসখা থেকে গায়েব ছিল লাভলি মৈত্র। যাকে কমলিনীর ছোট ছেলের প্রেমিকার চরিত্রে দেখা যাচ্ছিল। আর তাতেই দর্শক মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, কোনোভাবে এই মিটিলই আবার ডাব্লুকে বিয়ে করে ফেলবে না তো? অর্থাৎ বাবিল-মিটিল-ডাব্লুর কোনো ত্রিকোণ আবহ তৈরি হবে না তো?

    আপাতত সেরকমটা হচ্ছে না! কারণ কুর্চির বউমা অর্থাৎ ডাব্লুউ-র বউ হিসেবে দেখা যাবে অভিনেত্রী নন্দিনী সাহাকে। ২ বছর গায়েব থাকার পর ফিরেছেন নন্দিনী। শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছিল জগদ্ধাত্রী সিরিয়ালে, ২০২৪ সাল নাগাদ। সেখানে কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধরা পড়ে বাইপোলারের সমস্যা। নন্দিনী নিজেই তাঁর এই কাহিনি তুলে ধরেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    প্রায় দেড় বছর ধরে ওষুধ চলে তাঁর। ওষুধের কারণে বন্ধ হয়ে যায় পিরিয়ডস। বাড়ে ওজন। নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও দূরে সরিয়ে নেন। তবে সবটা কাটিয়ে কামব্যাক করলেন। এবার থেকে তাঁকে দর্শক দেখতে পারবে চিরসখা-তে। নন্দিনী অভিনেত্রীর পাশাপাশি একজন ডায়েটিশিয়ানও। মাঝের সময়টা অভিনয় না করলেও, থিয়েটারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

    আপাতত চিরসখা-য় দেখা যাচ্ছে মা আর নতুন কাকুর উপরের সব অভিমান কাটিয়ে উঠে অধরা মাধুরীতে ফিরে এসেছে বুবলাই। সঙ্গে বউ বর্ষাও এসেছে। বর্ষার মনে প্রতিহিংসের আগুন। নতুন কাকুকে ফাঁসানোর মতলব নিয়েই সে ফিরেছে শ্বশুর বাড়িতে। অর্থাৎ দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করে আছে একগুচ্ছ চমক।

