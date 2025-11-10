Edit Profile
    Chirosokha Update: চিরসখায় এন্ট্রি জি বাংলার জনপ্রিয় নায়কের! প্লুটোর মৃত্যুর পর একা মিঠি, কমলিনীর হবু জামাই কে?

    Chirosokha Update: বুব্লাইয়ের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা নবদম্পতি স্বতন্ত্র-কমলিনীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে। সেই টানাপোড়েনের মাঝেই গল্পে হাজির চিরসখায় হাজির কৃশানু সেনগুপ্ত। সেই চরিত্রে কে?

    Published on: Nov 10, 2025 12:59 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্বতন্ত্র-কমলিনীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। দর্শকদের মনে প্রশ্ন ছিল, নায়ক-নায়িকার মিল তো হয়ে গেল, তাহলে কি সিরিয়াল শেষ? তেমনটা ঘটছে না। জলসার এই মেগায় আপতত নতুন মোড়। বুব্লাইয়ের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা নবদম্পতি স্বতন্ত্র-কমলিনীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে। সেই টানাপোড়েনের মাঝেই গল্পে হাজির চিরসখায় হাজির কৃশানু সেনগুপ্ত।

    স্বতন্ত্র তাঁর আদর্শ। নতুন কাকুর ‘একলব্য’ হয়ে এন্ট্রি নিয়েছেন সুমন দে। মানে মিঠিঝোরার অনির্বাণ। সোমবারের ধামাকা এপিসোডে এন্ট্রি নেবেন সুমন। বুব্লাইয়ের চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে সুমনকে। একসময় নতুন কাকুর ছাত্র ছিল সে, পরে স্ট্রিম বদলে চিকিৎসক হয়েছে। বর্তমানে সফল ডাক্তার সে।

    স্বতন্ত্রকে ফোন করে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার অনুরোধ জানায় সে। বলে, রুদ্রর চিকিৎসা সংক্রান্ত নয় তবে অন্য একটি বিষয়ে জরুরি কথা বলার রয়েছে। কৃশানু অর্থাৎ সুমনের এন্ট্রি অবশ্যই স্পেশ্যাল অ্যাপিয়ারেন্স নয়। এই মুহূর্তে গল্পে নতুন নায়কের প্রয়োজন ছিল। সেই চাহিদাই পূরণ করবেন সুমন।

    পুল্টোর আত্মহত্যার পর থেকেই প্রশ্ন, তবে মিঠির নায়ক কে হবে? এতদিনে বোধহয় সেই প্রশ্নের জবাব মিলতে চলেছে। নতুন কাকুর প্রিয় ছাত্রই এবার মিঠির পাত্র হবে সেই জল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

    মিঠিঝোরার অনির্বাণ হিসাবে একইসঙ্গে দর্শকদের প্রশংসা এবং তিরস্কার কুড়িয়েছেন সুমন। এবার কৃশাণু হিসাবে দর্শক মন জয় করার পালা। টিআরপি তালিকায় শুরু থেকেই ভালো ফল করেছে চিরসখা। স্লট দখলে থাকুক আর না থাকুক, বিতর্ক বরাবর ঘিরে থেকেছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মেগাকে।

    স্বতন্ত্র-কমলিনীর সম্পর্ককে পরকীয়া আখ্যা দিয়ে কম ট্রোলিং হয়নি। অবশেষে দুজনের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন লেখিকা। তারপরই বিতর্ক থামেনি। অনেকের বক্তব্য লেখিকা দেখিয়েই দিলেন নারী-পুরুষ কখনই বন্ধু হয় না।

    সুমনের আগমন গল্পে নতুন কোন চমক আনবে এখন সেটাই দেখবার।

