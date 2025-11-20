Edit Profile
    Chirosokha: স্বতন্ত্রর নামে ধর্ষণের অভিযোগ তুলল বর্ষা! ‘এবারও ঠিক ন্যাকামো করে ভুল বুঝবে কমলিনী’, বিরক্ত চিরসখার দর্শক

    ‘কুটনি’ বর্ষা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ আনে নতুন কাকুর নামে। সামনে বড় টুইস্ট চিরসখাতে। এখন দেখার কমলিনী ও স্বতন্ত্রর বৈবাহিক জীবনে কী প্রভাব পড়ে।

    Published on: Nov 20, 2025 2:55 PM IST
    By Tulika Samadder
    লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক মানেই তাতে থাকবে নাটকীয় মোড়। কয়েক সপ্তাহ ধরেই ভীষণ সাদামাটা চিরসখা। বুবলাই মেনে নিল কমলিনীর ২য় বিয়ে, এদিকে কুর্চিরও শ্বশুরবাড়িতে সব ঝামেলা মিটে গিয়েছে। এদিকে সিরিয়ালপ্রেমীরা আবার কূটচাকাচালি না থাকলে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেন। এই সপ্তাহেই যেমন দেখা গিয়েছে জোয়ার ভাঁটার কাছে স্লট হারিয়েছে চিরসখা। তাই তো বেশি দেরি করলেন না লীনা আর, বরং সৎ ছেলের বউকে ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ করলেন স্বতন্ত্রকে।

    বর্ষা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ আনে নতুন কাকুর নামে, এবার কী হবে চিরসখা-য়?
    বর্ষা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ আনে নতুন কাকুর নামে, এবার কী হবে চিরসখা-য়?

    দেখা যায়, কমলিনী আর স্বতন্ত্রর ঘরে গয়না চুরি করতে আসে বর্ষা। আর যা ধরে ফেলে স্বতন্ত্র। ঠিক তখনই কুচুটে বর্ষা ছকে ফেলে তার পরের পদক্ষেপ। সোজা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ আনে নতুন কাকুর নামে। দেখা যায়, কেঁদে কেঁদে নালিশ জানায় সে ঠাম্মির কাছে। এখন দেখার বর্ষার এহেন অভিযোগে কমলিনী কার পক্ষ নেয়! বুবলাই, বাবিল বা মিঠিরও কী সিদ্ধান্ত হয়!

    এদিকে নেটপাড়ার যদিও মত, ‘ফের পালটি খাবে কমলিনী’! এই সময়ে সে বরের পক্ষ না নিয়ে, ‘শয়তান বউমা’র পাশেই দাঁড়াবে। এদিকে, সদ্য নতুন কাকুর উপর অভিমান ভুলে অধরা মাধুরীতে ফিরে এসেছে বুবলাই। বর্ষার এই নতুন নাটকে সেই সম্পর্কও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। তবে যাই হোক না কেন, নাটকীয়তা যে বাড়বে আর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিআরপি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

    এবার কী হবে চিরসখা-তে?
    এবার কী হবে চিরসখা-তে?

    কদিন আগেই বিয়ে হয়েছে স্বতন্ত্র আর কমলিনীর। দুজনের মধ্যে সেই থেকে ভুল বোঝাবুঝি লেগেই আছে। কারণ, বিয়ের পর সাবলীলভাবে লোক সম্মুখে বেরোতে পারছে না কমলিনী। আর বারবার প্রত্যাখ্যান পেয়ে অভিমানের পাহাড় স্বতন্ত্রর মনে।

    যদিও এরই মাঝে স্বতন্ত্র অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে এনেছে কমলিনীর বড় সন্তান বুবলাইকে। বউ বর্ষার অমতেই মায়ের কাছে ফেরে সে। আর তখনই বর্ষাকে মনে মনে শপথ করতে শোনা গিয়েছিল, ‘ফাঁসাবে সে নতুন কাকুকে’! আর তাই করেছে। এখন কী হয়, সেটাই দেখার।

