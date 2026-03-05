সাগরপারে বেবি বাম্প আগলে বর! রঙের উৎসবেই মা হতে চলার সুখবর দিলেন টলি নায়িকা

সাগরপারে বেবি বাম্প আগলে বর! রঙের উৎসবেই মা হতে চলার সুখবর দিলেন টলি নায়িকা
ক্যালেন্ডারের পাতায় আজ এক বিশেষ দিন চিত্রাঙ্গদা ও সম্বিতের জন্য। বিয়ের পিঁড়িতে বসা তো মাত্র কয়েক বছরের গল্প, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্বের বয়স পেরোল দীর্ঘ ১৪ বছর। জীবনের সবথেকে বড় সুখবরে সিলমোহর দেওয়ার জন্য এই দিনটাই বাছলেন দুজনে।
মাস কয়েক ধরেই টলিপাড়ায় ফিসফাস ছিল, এবার কি তবে চিত্রাঙ্গদার ঘরে নতুন অতিথি আসছে? অবশেষে সেই জল্পনায় সিলমোহর দিলেন অভিনেত্রী নিজেই। সমুদ্রের ধারে বালুকাবেলায় স্বামী সম্বিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি আদুরে ছবি শেয়ার করেছেন চিত্রাঙ্গদা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাঁটু গেড়ে বসে চিত্রাঙ্গদার বেবি বাম্প আগলে রেখেছেন সম্বিত, আর তাঁদের পেছনে অস্তগামী সূর্য ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনালি আভা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্বিতের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে চিত্রাঙ্গদা লিখেছেন— ‘হ্যাপি ১৪ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, মাই ইউনিভার্স।’ সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অনন্তকালের প্রতীক সূর্যমুখী ফুল আর নজর না লাগার রক্ষাকবচ । তাঁর এই ছোট্ট বার্তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ের বিশ্বাস আর ভরসা।
সবথেকে নজর কেড়েছে তাঁর ক্যাপশনের শেষ লাইনটি— The best we’ve known is yet to come (আমরা যা জানি, তার মধ্যে সেরা সময়টুকু আসা এখনও বাকি)। স্পষ্টতই, কোল আলো করে আসা অনাগত সন্তানের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন হবু মা। তাঁদের ১৪ বছরের এই মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই যে নতুন অতিথি আসতে চলেছে, তাকে ঘিরেই এখন সব স্বপ্ন বুনছেন এই তারকা দম্পতি।
মাসি হচ্ছেন ঋতাভরী:
দিদি চিত্রাঙ্গদার মা হওয়ার খবরে সবথেকে বেশি উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিদির এই সুন্দর মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে নিজের আনন্দ ধরে রাখতে পারেননি তিনি। মাসি হওয়ার অপেক্ষায় এখন থেকেই প্রহর গুনছেন ঋতাভরী। টলিউডের এই দুই বোন বরাবরই একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ, তাই পরিবারের নতুন সদস্যের আগমনে চক্রবর্তী ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারে এখন উৎসবের মেজাজ।
শুভেচ্ছার বন্যা:
চিত্রাঙ্গদার এই পোস্টে টলিপাড়ার সতীর্থ থেকে শুরু করে অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অনেক তারকাই এই হবু মা-বাবাকে ভালোবাসা জানিয়েছেন। বছর দুয়েক আগে রাজকীয় ঢঙে সম্বিতের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা, আর বছরের শুরুতেই এই সুখবর তাঁদের ভক্তদের জন্য বড় উপহার।