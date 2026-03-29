    Rahul-Mamata: ‘কী করে যে কী হয়ে গেল!’ বাম-মনস্ক অভিনেতা রাহুলের প্রয়াণে মর্মাহত মুখ্য়মন্ত্রী মমতা

    ‘কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল’, মাত্র ৪৩ বছরে রাহুলের মৃত্যু। কী বলছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? 

    Mar 29, 2026, 21:14:56 IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিউড জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে। বামমনস্ক অভিনেতা হিসেবে পরিচিত হলেও সব শিবিরের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর এই প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এই খবরে ‘হতচকিত এবং মর্মাহত’।

    মুখ্যমন্ত্রীর আবেগঘন বার্তা:

    ‘বিশিষ্ট, তরুণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ আর আমাদের মধ্যে নেই, এই খবর পেয়ে আমি হতচকিত, মর্মাহত ও শোকাহত। কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল।’

    অপূরণীয় ক্ষতি:

    রাহুলের চলে যাওয়াকে বাংলার অভিনয় জগতের জন্য এক বড় ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও যোগ করেন যে, টলিউড এবং টেলিউড— উভয় ক্ষেত্রেই রাহুল তাঁর নিজস্ব ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ ইন্ডাস্ট্রিতে এক শূন্যতার সৃষ্টি করল যা পূরণ হওয়া কঠিন।

    রাহুলের শোকসন্তপ্ত পরিবার, ঘনিষ্ঠ পরিজন এবং তাঁর অগণিত অনুরাগীদের প্রতি নিজের আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    অভিনয় জীবন ও আদর্শ:

    'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমা দিয়ে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পাওয়া রাহুল কেবল একজন দক্ষ অভিনেতাই ছিলেন না, নিজের রাজনৈতিক আদর্শ ও স্পষ্টবক্তার জন্যও পরিচিত ছিলেন। ছোট পর্দা এবং বড় পর্দা— দুই মাধ্যমেই তাঁর অভিনয় দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করত। তাঁর অকাল প্রয়াণ যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন।

    এই মূহুর্তে স্টার জলসার ভোলে বাবা পার করেগা ধারাবাহিকে অভিনয় করছিলেন রাহুল। সেই সিরিয়ালের শ্যুটিংয়েই তালসারিতে গিয়েছিলেন, সেখানেই তলিয়ে গেলেন অভিনেতা।

    গত কয়েকদিন ধরেই তালসারিতে ছিল গোটা ইউনিট। রবিবারও সকাল থেকে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন রাহুল। বিকেলের দিকে শুটিং শেষ হয়। প্যাক আপের পর একাই জলে নামেন রাহুল। রাহুলের সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রও ছিলেন দুর্ঘটনাস্থলের নিকটেই। তবে তিনি সৈকতেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই প্রথম রাহুলদা ডুবে যাচ্ছেন বলে চিৎকার করে ওঠেন।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, খুব সম্ভবত রাহুলের পা আটকে গিয়েছিল চড়ায়। জানা গিয়েছে, তাঁকে টেকনিশিয়ানরা উদ্ধার করে দীঘা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান টেকনিশিয়ানরা। সন্ধ্যা ৬টার আশেপাশে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত হলে ঘোষণা করেন চিকিৎকরা। রবিবার, হাসপাতালেই থাকবে অভিনেতার দেহ। জানা গিয়েছে, সোমবার কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হবে অভিনেতার মরদেহের। ইতিমধ্যেই তালসারি মেরিন পুলিশ স্টেশন (ওড়িশার অন্তর্গত) যোগাযোগ করেছে দীঘা পুলিশের সঙ্গে। কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? রাহুল কি সাঁতার জানতেন না? কেন সমুদ্রের গভীরে গিয়েছিলেন তিনি? একাধিক প্রশ্নের উত্তর অধরা।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

