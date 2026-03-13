Edit Profile
    জাতীয় পতাকা জড়িয়ে মাঠেই রোম্যান্সে বুঁদ হার্দিক, আইনি বিপাকে তারকা অলরাউন্ডার

    হিরো থেকে ভিলেন! জাতীয় পতাকার অব মাননার অভিযোগে বিদ্ধ হার্দিক পান্ডিয়া। আইনি জটে টিম ইন্ডিয়ার তারকা অলরাউন্ডার। 

    Mar 13, 2026, 08:31:14 IST
    By Priyanka Mukherjee
    গত রবিবার রাতে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে ভারত যখন তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘরে তুলছে, তখন মাঠের মাঝেই শুরু হয় বিজয়োৎসব। কিন্তু সেই উদযাপনের সময় হার্দিক পাণ্ডিয়ার কিছু কর্মকাণ্ড ঘিরেই তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা। পুণের শিবাজীনগর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকার অমর্যাদা করার অভিযোগ জমা পড়েছে।

    জাতীয় পতাকা জড়িয়ে মাঠেই রোম্যান্সে বুঁদ হার্দিক, আইনি বিপাকে তারকা অলরাউন্ডার (PTI)
    অভিযোগের মূলে যা আছে:

    পুণের আইনজীবী ওয়াজিদ খান বিদকর এই অভিযোগটি দায়ের করেছেন। তাঁর দাবির সপক্ষে তিনি কিছু ভাইরাল ভিডিওর উল্লেখ করেছেন: ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হার্দিক পিঠে জাতীয় পতাকা জড়িয়ে (দোপাট্টার মতো) মাঠে দৌড়াচ্ছেন এবং নাচছেন।

    ‘অশোভন’ ভঙ্গি: অভিযোগকারীর মূল আপত্তি হার্দিকের একটি বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে। সেখানে দেখা গিয়েছে, হার্দিক তাঁর প্রেমিকা মাহিকা শর্মার সঙ্গে মঞ্চে শুয়ে আছেন এবং সেই অবস্থাতেও তাঁর শরীরে জাতীয় পতাকা জড়ানো রয়েছে।

    আইনজীবীর যুক্তি:

    ওয়াজিদ খান জানান, ১৯৭১ সালের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অ্যাক্টের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। হার্দিক পাণ্ডিয়া জয়ের নেশায় এতটাই মত্ত ছিলেন যে, শরীরে তেরঙা জড়িয়ে তিনি প্রেমিকার সঙ্গে মঞ্চে শুয়ে পড়েন। এটি জাতীয় পতাকার প্রতি চরম অসম্মান।' পুণে পুলিশ এই অভিযোগ গ্রহণ করলেও মামলাটি আমদাবাদ পুলিশের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

    ব্যক্তিগত জীবন ও নতুন সম্পর্ক:

    বিশ্বকাপের এই উদযাপনের মাধ্যমেই হার্দিক ও মডেল-অভিনেত্রী মাহিকা শর্মার সম্পর্ক অফিশিয়ালি সামনে আসে। ২০২৪ সালে নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মাহিকাকে ‘মিসেস’ বলে সম্বোধন করে হার্দিক তাঁর সাফল্যের কৃতিত্ব প্রেমিকা মাহিকাকেই দিয়েছেন। তবে এই ব্যক্তিগত আবেগই এখন জাতীয় পতাকার অবমাননা বিতর্কে নতুন মোড় নিয়েছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় তরজা:

    নেটিজেনদের একাংশ হার্দিকের পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, জয়ের আনন্দে আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি এমনটা করেছেন। তবে অন্য পক্ষের দাবি, জাতীয় পতাকার ক্ষেত্রে কোনও অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়।

