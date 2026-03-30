Rahul-Raj: ‘ওর মতো বাজে ছেলে…’! এভাবেই রাহুলের বদনাম করেছিলেন রাজ, স্মৃতি এখনও দগদগে
রাজ চক্রবর্তীর সিনেমা দিয়েই বড় পর্দায় পা রাখেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। তবে এই সিনেমার পর, প্রকশ্যে ছবির হিরোকে নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন রাজ। যেই স্মৃতি এখনো দগদগে ঘায়ের মতো!
প্রিয়াঙ্কা সরকারের বয়স তবে মাত্র ১৭, আর রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৪। দুটো নামই দর্শকরা প্রথম শুনছেন। তবে সিনেমায় যখন হিরো আর হিরোইন হয়ে তাঁরা এলেন, তখন দর্শকদের হাসালেন-কাঁদালেন। আর এতটাই প্রভাব ফেললেন যে, এতগুলো বছর পরেও ছবির প্রতিটা দৃশ্য এখনো দর্শক মনে ছাপ ফেলে যায়! আর এই সিনেমার পরিচালক ছিলেন রাজ চক্রবর্তী। সেই অর্থে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে, রাজের কেরিয়ারেরও বড় প্রোজেক্ট ছিল এটি।
ইতিমধ্যেই রাহুলের মৃত্যুর পর শোকবার্তা এসেছে রাজ চক্রবর্তীর থেকে। কিন্তু নেটপাড়র মনে এখনও রয়ে গিয়েছে, রাহুলের নিজের মুখে বলে যাওয়া কথা। অভিনেতা মাসখানেক আগেই জানিয়েছিলেন যে, কীভাবে রাজের মানসিক অত্যাচার তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল অবসাদের পথে! নিজেকে সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গেও তুলনা করেছিলেন অভিনেতা সেই সময়।
২০০৮ সালের ১৫ অগাস্ট মুক্তি পেয়েছিল চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমাটি। রাহুলে তখন মুগ্ধ আট থেকে আশি। এদিকে সিনেমা মুক্তির কয়েক মাস পর, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে একটি বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দেয় রাজ। যেখানে বলেন, ‘রাহুলের মতো খারাপ মানুষ হয় না। ওকে যে সুযোগ দিয়েছি তার জন্য আমি লজ্জিত। ওর মতো বাজে ছেলে আমি দেখিনি।’
খুব স্বাভাবিকবাবেই তরুণ একটা ছেলে, যে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের কেরিয়ার গড়তে চাইছে, তাঁকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে খবরখানা। এইসময়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহুল স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, ‘আমার পাশে যদি সেদিন পরিবার অর্থাৎ প্রিয়াঙ্কা, মা, বাবা না থাকত, যদি এই শহরে আমি একা থাকতাম। তাহলে আরও একটা সুশান্ত সিং রাজপুত হয়ে যেতে পারত এ শহরে।’
২০২২ সালে আরেক সাক্ষাৎকারে আনন্দবাজারকে রাহুল বলেছিলেন, ‘ভালো ছবির নোংরা দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। নবাগত হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ ছিল। আমরা একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে চাই না। ছবি মুক্তির একমাসের মধ্যে আমার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলেছিলেন রাজ। আমাকে প্রিয়াঙ্কাকে নিয়েও বাজে কথা বলেছিলেন।’ এমনকী রাজের পরের ছবি ‘প্রেম আমার’ রাহুলকে মাথায় রেখে লেখা হলেও, সেই প্রোজেক্ট থেকে তাঁকে বাদ দেন রাজ। সেই জায়গায় নেওয়া হয় সোহম চক্রবর্তীকে।
রাহুল বলেছিলেন, ‘প্রেম আমার তো আমার জন্যই লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে রাজ আমাকে সরিয়ে দেয়। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। প্রেম আমার করলে কী হত, তৃণমূলের বিধায়ক হতাম। যা আমি কোনওদিনই হতে চাই না। আমি যা ছিলাম সেটাই থাকতাম।’
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।