Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rahul-Raj: ‘ওর মতো বাজে ছেলে…’! এভাবেই রাহুলের বদনাম করেছিলেন রাজ, স্মৃতি এখনও দগদগে

    রাজ চক্রবর্তীর সিনেমা দিয়েই বড় পর্দায় পা রাখেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। তবে এই সিনেমার পর, প্রকশ্যে ছবির হিরোকে নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন রাজ। যেই স্মৃতি এখনো দগদগে ঘায়ের মতো! 

    Mar 30, 2026, 11:31:08 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রিয়াঙ্কা সরকারের বয়স তবে মাত্র ১৭, আর রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৪। দুটো নামই দর্শকরা প্রথম শুনছেন। তবে সিনেমায় যখন হিরো আর হিরোইন হয়ে তাঁরা এলেন, তখন দর্শকদের হাসালেন-কাঁদালেন। আর এতটাই প্রভাব ফেললেন যে, এতগুলো বছর পরেও ছবির প্রতিটা দৃশ্য এখনো দর্শক মনে ছাপ ফেলে যায়! আর এই সিনেমার পরিচালক ছিলেন রাজ চক্রবর্তী। সেই অর্থে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে, রাজের কেরিয়ারেরও বড় প্রোজেক্ট ছিল এটি।

    রাজ-রাহুল।

    ইতিমধ্যেই রাহুলের মৃত্যুর পর শোকবার্তা এসেছে রাজ চক্রবর্তীর থেকে। কিন্তু নেটপাড়র মনে এখনও রয়ে গিয়েছে, রাহুলের নিজের মুখে বলে যাওয়া কথা। অভিনেতা মাসখানেক আগেই জানিয়েছিলেন যে, কীভাবে রাজের মানসিক অত্যাচার তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল অবসাদের পথে! নিজেকে সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গেও তুলনা করেছিলেন অভিনেতা সেই সময়।

    ২০০৮ সালের ১৫ অগাস্ট মুক্তি পেয়েছিল চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমাটি। রাহুলে তখন মুগ্ধ আট থেকে আশি। এদিকে সিনেমা মুক্তির কয়েক মাস পর, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে একটি বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দেয় রাজ। যেখানে বলেন, ‘রাহুলের মতো খারাপ মানুষ হয় না। ওকে যে সুযোগ দিয়েছি তার জন্য আমি লজ্জিত। ওর মতো বাজে ছেলে আমি দেখিনি।’

    খুব স্বাভাবিকবাবেই তরুণ একটা ছেলে, যে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের কেরিয়ার গড়তে চাইছে, তাঁকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে খবরখানা। এইসময়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহুল স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, ‘আমার পাশে যদি সেদিন পরিবার অর্থাৎ প্রিয়াঙ্কা, মা, বাবা না থাকত, যদি এই শহরে আমি একা থাকতাম। তাহলে আরও একটা সুশান্ত সিং রাজপুত হয়ে যেতে পারত এ শহরে।’

    ২০২২ সালে আরেক সাক্ষাৎকারে আনন্দবাজারকে রাহুল বলেছিলেন, ‘ভালো ছবির নোংরা দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। নবাগত হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ ছিল। আমরা একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে চাই না। ছবি মুক্তির একমাসের মধ্যে আমার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলেছিলেন রাজ। আমাকে প্রিয়াঙ্কাকে নিয়েও বাজে কথা বলেছিলেন।’ এমনকী রাজের পরের ছবি ‘প্রেম আমার’ রাহুলকে মাথায় রেখে লেখা হলেও, সেই প্রোজেক্ট থেকে তাঁকে বাদ দেন রাজ। সেই জায়গায় নেওয়া হয় সোহম চক্রবর্তীকে।

    রাহুল বলেছিলেন, ‘প্রেম আমার তো আমার জন্যই লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে রাজ আমাকে সরিয়ে দেয়। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। প্রেম আমার করলে কী হত, তৃণমূলের বিধায়ক হতাম। যা আমি কোনওদিনই হতে চাই না। আমি যা ছিলাম সেটাই থাকতাম।’

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes