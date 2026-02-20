Edit Profile
    সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত কটাক্ষের শিকার! কী বললেন অমিতাভের নাতনি নভ্যা?

    নব্যা নাভেলি নন্দা সিনেমায় না থাকলেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব জনপ্রিয়। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি বলেছিলেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ঘৃণা পান তবে তিনি এটিকে নিজের উপর প্রভাব ফেলতে দেন না। 

    Published on: Feb 20, 2026 4:21 PM IST
    By Tulika Samadder
    অমিতাভ বচ্চনের নাতনি নভ্যা নাভেলি নন্দা ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে বলেন যে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ঘৃণার মুখোমুখি হন। তবে, তিনি এতে প্রভাবিত হন না। নভ্যা বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি যা দেখি তাতে আমি প্রভাবিত হই না। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ঘৃণার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু আমি নিজেকে এ থেকে দূরে রাখি কারণ আমি বিশ্বাস করি যে একজন পাবলিক পার্সন হিসেবে এবং আমার কাজের কারণে, আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা বেছে নিয়েছি।’

    নভ্যা।
    নভ্যা।

    নভ্যা ট্রোলিংয়ে পাত্তা দেন না

    নভ্যা আরও বলেন, ‘বিশেষ করে আমি যে ধরণের কাজ করছি তা উন্নয়নমূলক এবং অলাভজনক। এটি এমন কিছু যা আমি মানুষের জন্য করছি। তাই, আমাকে আমার এবং আমার কাজ সম্পর্কে লোকেরা কী বলে তা শুনতে ইচ্ছুক থাকতে হবে, কারণ এটি আমাকে আরও ভালভাবে কাজ করতে এবং তাঁরা যা চায়, তা দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি এ থেকে কিছুটা দূরে থাকি যাতে এটি আমার সম্পর্কে আমার ধারণা পরিবর্তন না করে।’ সঙ্গে নভ্যা আরও বলেন, ‘আমি আমার কাজের জন্য মূলত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি। সেখানে খুব বেশি ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করি না।’ নভ্যা আরও বলেন যে, মানুষ মনে করে সে বহির্মুখী, কারণ সে এত সাক্ষাৎকার দেয় এবং এত বেশি কথা বলে। কিন্তু বাস্তবতা হল, সে খুবই লাজুক এবং অন্তর্মুখী।

    নভ্যা এমবিএ করছে

    অনেকেই নভ্যা নাভেলি নন্দার সিনেমায় প্রবেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তবে, তিনি মানুষের প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকারে এই বিষয়েও আলোচনা করেছেন আমিতাভের নাতনি। নভ্যা বলেছে যে, তিনি কখনও চাপ অনুভব করেননি। তাঁর পরিবার সবসময় তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। নভ্যা বলেছেন যে, তিনি সবসময় একজন উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী। নভ্যা আইআইএম আহমেদাবাদ থেকে ম্যানেজমেন্টে দুই বছরের মিশ্র স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে পড়াশোনা করছেন। তিনি হাইব্রিড মোডে ভর্তি হয়েছেন, যার ফলে অনলাইন এবং ক্যাম্পাস, উভয় ক্লাসে যোগ দিতে পারেন।

    নভ্যা'র পডকাস্ট

    নভ্যা ইউটিউবে একটি টক শো-র দুটি সিজনও হোস্ট করেছেন। এর শিরোনাম ছিল ‘হোয়াট দ্য হেল নভ্যা?’। এতে তার পরিবার- তার মা শ্বেতা, দিদা জয়া এবং কখনও কখনও তার ভাই যোগদান করতেন। দ্বিতীয় সিজনে ১০টি পর্ব ছিল এবং ২০২৪ সালে প্রচারিত হয়েছিল।

