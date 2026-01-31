Edit Profile
    শুধু সলমন কেন, কাউকেই করা যাবে না কটুক্তি, দিতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা, অভিনব কাশ্যপকে সংযত হওয়ার নির্দেশ আদালতের

    গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে শুধু সলমন খান নয়, তাঁর গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে বারবার কটাক্ষ করেছিলেন পরিচালক অভিনব কাশ্যপ। নিজের ব্যর্থতার জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভাইজানকে। কিন্তু এবার অভিনবকে সংযত হবার নির্দেশ দিলেন আদালত। 

    Published on: Jan 31, 2026 3:16 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে শুধু সলমন খান নয়, তাঁর গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে বারবার কটাক্ষ করেছিলেন পরিচালক অভিনব কাশ্যপ। নিজের ব্যর্থতার জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভাইজানকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালকের নামে মামলা করেন ভাইজান। সেই মামলার শুনানিতে অভিনবকে সংযত হওয়ার নির্দেশ দিলেন আদালত। শুধু তাই নয়, ভাইজানকে মানহানি করার জন্য মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল আদালতের তরফ থেকে।

    ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত ২৬টি ভিডিও সাক্ষাৎকার এবং পডকাস্টের সমস্ত প্রমাণ আদালতে জমা করে ভাইজানের আইনজীবীর তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, অভিনব এই ভিডিওগুলিতে সলমন খানের পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং চরম মানহানিকর মন্তব্য করেছেন।

    আরও পড়ুন: ‘ভুল সামলানোই বড়দের কাজ…',দেবকে পাশে নিয়ে ‘পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী’ বিতর্কে ইতি টানলেন প্রসেনজিৎ

    অভিযোগ পত্রে আরও বলা হয়েছে, ক্রমাগত সলমন খানকে গুন্ডা অপবাদ দেওয়া অথবা তাঁর গোটা পরিবারকে যেভাবে বারবার হ্যনস্থা করা হয়েছে, ভাইজানের চেহারা বয়স বা ব্যক্তিগত বর্ণনা নিয়ে যেভাবে কটুক্তি করা হয়েছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

    অভিযোগ পত্রে বলা হয়েছে, শুধু সলমন নন, সেলিম খান, আরবাজ খান এবং সোহেল খানের বিরুদ্ধেও মানহানিকর মন্তব্য করেছেন পরিচালক। ভাইজানকে কখনও ক্রিমিনাল, কখনও আবার লম্পট বলে কটাক্ষ করেন অভিনব।

    আরও পড়ুন: 'সমাজকে সুস্থ রাখার দায় আমাদের একার নয়...', মিমিকে হেনস্তা নিয়ে যা বললেন শুভশ্রী

    এই গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বাক স্বাধীনতার নামে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপমানমূলক বা আপত্তি মূলক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। সলমন খানের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন অভিনব, তার শাস্তিস্বরূপ ৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পরিচালককে।

    ইন্ডাস্ট্রির সূত্রে খবর, শুধুমাত্র অভিনব কাশ্যপ নন, কোমল মেহেরু, খুশনু হাজারে, জন ডো এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন সলমন খান। আদালতের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত ভিডিও তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি পুনঃ সম্প্রচার অথবা পুনরায় পোস্ট করা যাবে না। যেগুলি পোস্ট করা হয়েছে, সেই ভিডিও অবিলম্বে সেগুলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করে দিতে হবে।

