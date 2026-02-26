Edit Profile
    Smriti-Palash: ‘আমরা ২-৩বার দেখা করেছি…’! স্মৃতিকে প্রতারণার অভিযোগ, তারই মাঝে পলাশকে নিয়ে আচমকা দাবি বলি-নায়িকার

    পলাশ এবং স্মৃতির বিয়ে ২০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর সাংলিতে হওয়ার কথা ছিল, তবে অনুষ্ঠানের একদিন আগে হঠাৎ বাতিল করা হয়। প্রাথমিকভাবে সামনে আসে স্মৃতিকে প্রতারণা করেন পলাশ। 

    Published on: Feb 26, 2026 4:20 PM IST
    By Tulika Samadder
    পলাশ মুচ্ছল এবং স্মৃতি মান্ধনার বিয়ে নিয়ে দুই তারকাদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তবে বিয়ের ঠিক আগেই খবর আসে ভেঙে যাওয়ার। প্রথমে জানা যায় স্মৃতির বাবা অসুস্থ, পলাশও নাকি হাসপাতালে! পরে বিতর্কের জল বহু দূর গড়ায়। খবর আসে, বিয়ের আগের রাতেই নাকি অন্য মহিলার সঙ্গে পলাশকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন স্মৃতি। এমনকী, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের সদস্যদের হাতে মারও খান পলাশ। যদিও সবই গুঞ্জন, কোনো পক্ষ থেকেই এই নিয়ে কোনো মন্তব্য সামনে আসেনি। আর এবার পলাশ এবং স্মৃতির বিচ্ছেদ নিয়ে যে বিতর্ক, তাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী ডেইজি শাহ। পলাশের ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতাও ভাগ করলেন তিনি।

    পলাশের সমর্থনে ডেইজি শাহ

    বলা ভালো, স্মৃতি আর পলাশের বিয়ে ভাঙার বিতর্কে কথা বলতে গিয়ে, খানিক যেন পলাশেরই পক্ষ নিলেন ডেইজি শাহ। ফিল্মিগ্যানের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় ডেইজি তাঁর সঙ্গে পলাশ ও পলাশের পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, পলাশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু বছর আগের, তাঁর বোন , গায়িকা পলক মুচ্ছলের মাধ্যমে, যিনি ডেইজির প্রথম ছবি ‘জয় হো’-তে গেয়েছিলেন।

    আমি পলকের বাড়ির পার্টিতে যাই

    ডেইজি বলেন, ‘পলাশ খুব ভালো মানুষ। আসলে, আমি তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছি। পলক জয় হো-এর জন্য একটি গান গেয়েছিলেন, আমি তখন থেকেই তাঁকে চিনি। আমি প্রায়ই পলকের বাড়িতে জন্মদিন এবং গণপতি পূজার পার্টিতে যাই, আর সেই সময়গুলোতে পলাশের সঙ্গে আমার দেখা হয়। এভাবেই আমি জানতে পারি সে একজন সঙ্গীত রচয়িতা এবং পরিচালক।’

    পলাশের পরিবার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে

    ডেইজি শাহ পলাশের পরিবার সম্পর্কে আরও বলেন, ‘আমি তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা সত্যিই একটি সুন্দর পরিবার, সাধারণ। তাঁরা ঈশ্বরে অনেক বিশ্বাস করে, এবং আমি মনে করি এটিই তাদের সবচেয়ে ভালো দিক।’

    ‘যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা ইতিবাচক মানুষ।’, আরও বলেন ডেইজি। আর অভিনেত্রীর এই মন্তব্য তখন সামনে এসেছে, যখন পলাশের ব্যক্তিগত জীবন অনলাইন এবং মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। পলাশ সম্প্রতি শ্রেয়স তালপড়ে এবং ডেইজি শাহ অভিনীত তাঁর নতুন পরিচালনার ছবি ঘোষণা করেছেন।

    পলাশ ও স্মৃতির বিয়ে বাতিল

    পলাশ এবং স্মৃতির বিয়ে, যা ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাঙ্গলিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, অনুষ্ঠানের একদিন আগে হঠাৎ করে বাতিল করা হয়। প্রাথমিক প্রতিবেদনে স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু পরে অভিযোগ ওঠে যে পলাশ তার বাগদত্তা স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণা করছেন এবং সেই কারণে বিয়ে বাতিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে মুম্বই ফিরে আসার আগে পলাশকে সাঙ্গলিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পলাশ এবং স্মৃতি উভয়েই পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেছেন যে বিয়ে হবে না। একে অপরকে আনফলোও করেছেন তাঁরা।

