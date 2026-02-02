Edit Profile
    গ্র্যামির মঞ্চে সম্মানিত দলাই লামা, কোন বিভাগে পুরস্কৃত হলেন তিনি?

    Feb 02, 2026
    By Swati Das Banerjee
    ৯০ বছর বয়সে নতুন প্রাপ্তি হল দলাই লামার। সম্প্রতি ৬৮তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড- এর মঞ্চে পুরস্কৃত হলেন তিনি। তাঁর কথ্য অ্যালবাম: ‘মেডিটেশন: দ্য রিফ্লেকশন অফ হিজ হলিনেস দ্য দলাই লামা’-এর জন্য এই পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন তিনি।

    ১ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার লস অ্যাঞ্জালেসে অনুষ্ঠিত গ্র্যামি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এই সম্মানে ভূষিত হন দলাই লামা। সেরা অডিও বই, আখ্যান এবং গল্প বলার রেকর্ডিং বিভাগে জিতেছে এই অ্যালবাম। এই বিভাগে যারা মনোনীত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ক্যাথি গারভার, ট্রেভর নোয়া, কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন, ফ্যাব মরভান।

    যে অ্যালবামটির জন্য দলাই লামা পুরস্কার জিতলেন সেই অ্যালবামে ধর্ম গুরুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন আমজাদ আলি খান এবং তাঁর পুত্র আমান আলি বাঙ্গাশ এবং আয়ান আলি বাঙ্গাশ।

    দলাই লামা ছাড়া এই পুরস্কারে আরও একজন এই প্রথমবার গ্র্যামি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন, তিনি আর কেউ নন চলচ্চিত্র নির্মাতা স্টিভেন স্পিলবার্গ। তবে এই পুরস্কার নিতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন না ধর্মগুরু, তাঁর হয়ে পুরস্কার নেন সঙ্গীতশিল্পী রুফাস ওয়েনরাইট।

    পুরস্কার সম্মানিত হয়ে দলাই লামা বলেন, ‘আমি কৃতজ্ঞতা এবং বিনয়ের সঙ্গে এই স্বীকৃতি গ্রহণ করছি। তবে এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত জয় নয় বরং আমাদের যৌথ সার্বজনীন দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই আমি দেখছি। আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে শান্তি, করুণা এবং মানবতা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য ভীষণ প্রয়োজন। আমি কৃতজ্ঞ এই পুরস্কারের মাধ্যমে আমার দেওয়া বার্তা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়বে মানুষের মধ্যে।’

    গ্র্যামি পুরস্কারে জন্য মনোনীত হয়ে আমজাদ আলি খান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছিলেন নিজের আনন্দের কথা। তিনি লিখেছিলেন, ‘এই অ্যালবামটি আমাদের ভীষণ মনের কাছের। দলাই লামার মতো একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত।’

    প্রসঙ্গত, চীনের সঙ্গে ভারতের যতই কূটনৈতিক মতবাদ থাকুক না কেন ১৯৫৯ সালে যে ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন, তাঁকে আজও নিজের করে রেখেছে ভারত। অন্যদিকে নিজের দেশ নয় বরং এই ধর্মগুরু বারবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভারতের উদ্দেশ্যে।

