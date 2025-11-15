দামিনী বেণী বসু মা তথা সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রাক্তন শাশুড়ি ভদ্রা বসু প্রয়াত! কী হয়েছিল অভিনেত্রীর?

বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন অভিনেত্রী। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। তারপর দিন তিনেক আগে অস্ত্রোপচার হয় ভদ্রা বসুর। তারপর শুক্রবার রাতে প্রয়াত হন অভিনেত্রী। তিনি প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক-অভিনেতা অসিত বসুর স্ত্রী।
তাঁর দুই কন্যাও বিনোদন জগতের পরিচিত মুখ। একজন হলেন দামিনী বসু, আর একজন হলেন আনন্দী বসু। দামিনীকে সিনেমা থেকে সিরিজ, মেগা সর্বত্রই দক্ষার সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। তাছাড়াও দামিনী ও আনন্দী নিয়মিত মঞ্চে অভিনয়ও করেন। তাছাড়া আনন্দীকে পর্দাতেও দেখা যায়।
শুক্রবার রাত ১২টা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অভিনেত্রী। তারপর গতরাল রাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। নিমতলা ঘাটে নাট্যপরিচালক-অভিনেত্রীর শেষকৃত্যে হয়। শনিবার সকালে মায়ের সঙ্গে নিজের ছোটবেলার একটি ছবি পোস্ট করেছেন দামিনী। লিখেছেন, 'চিরন্তন আনন্দ, মা...'
অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিনোদন জগতে। অনেকেই শোক প্রকাশ করেছেন। নাট্যজগতেও শোকের ছাড়া। কাজের সূত্রে, অভিনেত্রীকে সর্বশেষ অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'বেলা'-তে শেষবার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে।
News/Entertainment/দামিনী বেণী বসু মা তথা সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রাক্তন শাশুড়ি ভদ্রা বসু প্রয়াত! কী হয়েছিল অভিনেত্রীর?