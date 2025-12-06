খোলা আকাশের নীচে দোলনায় দুলতে দুলতেই দর্শনাকে ঠোঁটঠাসা চুমু সৌরভের! শীতে রোমান্স জমে ক্ষীর

২০২৩ সালে সকলকে অবাক করে এমনই ডিসেম্বরে নিজেদের বিয়ের ঘোষণা করেছিলেন সৌরভ দাস ও দর্শনা বণিক। তারপর তাঁদের রাজকীয় বিয়ে এবং সুখী দাম্পত্যের ঝলক হামেশাই উঠে আসে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর এবারও সে রকম একটি ছবি প্রকাশ্যে এল। যদিও সেই চবিতে রোম্যান্স ভরপুর ঠিক সিনেমার মতো। আর সঙ্গে ঠোঁটঠাসা চুমু।
শনিবার দর্শনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে দেখা যায় উঁচু থেকে ঝোলানো দোলনা। চারিদিকে ছড়ানো কুয়াশা। সেখানে গোলাপি রঙের গাউনে ধরা দেন নায়িকা। হাওয়ায় উড়ছে লম্বা আঁচল, তাঁর খোলা চুল হাওয়ায় খেলা করছে। আর তাঁর পাশেই বসে সৌরভ। দু'দিকে দু'জনের হাত ছড়ানো। তাঁদের ঠোঁট মিশেছে ঠোঁটে। সামনে ছড়ানো সবুজ। সম্ভবত তাঁরা ঘুরতে গিয়েছে বালিতে।
প্রসঙ্গত, হৃদয়পুর ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন সৌরভ ও দর্শনা। সেই ছবির কাজ করতে করতেই হয় বন্ধুত্ব। তারপর কাছাকাছি আসে তাঁদের মন। তারপর সবাইকে চমকে দিয়ে বিয়ের ঘোষণা করেন তাঁরা। ১৫ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা। মালাবদল থেকে বরের নাচ সবই ছিল সেই সময়ের হট টপিক।
তবে দর্শনার সঙ্গে বিয়ের আগেও সৌরভ অন্য একটি সম্পর্কে ছিলেন। তিনি অভিনেত্রী অনিন্দিতা দাসের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। প্রাক্তন প্রেমিকা অনিন্দিতা দাসের সঙ্গে লিভ ইন করেছিলেন সৌরভ। তাঁরা এক সুবিশাল এবং সুন্দর করে সাজানো ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায়। পোষ্যদের নিয়ে ভালোই কাটছিল সেই লিভ ইন সম্পর্ক। তারপর হঠাৎই সব ভেঙে যায়। তবে দর্শনার সঙ্গে লিভ ইনে যাননি সৌরভ। তাঁর সঙ্গে সাতপাকটাই ঘুরে নেন। দেখতে দেখতে তাঁদের দাম্পত্য দু'বছর পূর্ণ করতে চলেছে। কিন্তু প্রেম এখনো অটুট তাঁদের মধ্যে।
দর্শনার সব ওঠাপড়ায় সৌরভ তাঁর পাশে থাকেন। আর দর্শনাও তাই করেন। তবে সৌরভ একা নন। তাঁর পরিবারের সকলের কাছেই নায়িকা খুবই স্নেহের পাত্রী। বিশেষ করে দর্শনা সৌরভের মায়ের আদরের বৌমা।