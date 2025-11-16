De De Pyaar De 2 Box Office: বাবার বয়সী লোকের সাথে প্রেম! শনিবার দারুণ ব্যবসা অজয়-রকুলের ‘দে দে প্যায়ার দে ২’-এর, কত আয়?

De De Pyaar De 2 Box Office: বাবার বয়সী লোকের সাথে প্রেম! শনিবার দারুণ ব্যবসা অজয়-রকুলের ‘দে দে প্যায়ার দে ২’-এর, কত আয়?
অজয় দেবগন এবং রাকুল প্রীতের সিনেমা 'দে দে প্যায়ার দে ২' সমালোচকদের কাছ থেকে দুর্দান্ত পর্যালোচনা পাচ্ছে। মুক্তির দিনে 'দে দে প্যায়ার দে ২' এর দুর্দান্ত সংগ্রহ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে, লোকেরা আশা করেছিল যে এটি সপ্তাহান্তে বিস্ময় দেখাবে এবং সেটিই ঘটেছে।
De De Pyar De 2 Box Office Collection Day 2: বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগনের ছবি 'দে দে প্যায়ার দে ২' মুক্তির জন্য তাঁর ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। অজয় দেবগন ও রাকুল প্রীতের সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করছেন আর মাধবন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে, ছবিটি ১৪ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে।
সামনে এসেছে 'দে দে প্যায়ার দে ২'-এর শনিবারের বক্স অফিস রিপোর্ট। চলুন জেনে নেওয়া যাক প্রথম দুই দিনে কত আয় করল ছবিটি। সমালোচকদের কাছ থেকে পজিটিভ রিভিউ পাওয়া সত্ত্বেও, 'দে দে প্যায়ার দে ২' শুক্রবার খাতা খোলে মাত্র ৮.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে। আর শনিবার ছবি আয় করে ১২.২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই দিনে ছবির সংগ্রহ ২১ কোটি। আশা রাখা যাচ্ছে, রবিবারও বেশ ভালোই আয় করবে এই সিনেমা।
'দে দে প্যায়ার দে ২' সিনেমা সম্পর্কে:
দে দে প্য়ায়ার দে-তে দেখা গিয়েছিল অজয়ের চরিত্রে থাকা মধ্যবয়সী ব্যক্তির সঙ্গে, তরুণী রকুলের ডেটিং, প্রেম, অজয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে রকুলের দেখা হওয়ার হাই ভোল্টেজ ড্রামা। আর এবারে অজয়ের চরিত্র যাবে রকুলের মা-বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।
ছবিতে মাধবন রকুলের বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন। মাধবন তাঁর মেয়েকে অজয়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত কৌশল অবলম্বন করবে। যা নাটকীয় যতটা, ততটাই দর্শকদের দেবে হাসির খোরাক। এর গানগুলোও বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।
