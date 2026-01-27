Edit Profile
    ফের ধারাবাহিকে ফিরছেন দেবাদৃতা, সঙ্গী হবেন সংহতি, কোন চ্যানেলে?

    কিছুদিন আগেই জি বাংলায় একটি নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছিল যেখানে দেখা দিয়েছিল সোহিনী সেনগুপ্ত এবং দেবশঙ্কর হালদারকে। দুই প্রবীণ ব্যক্তির জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া এই ধারাবাহিকের নাম কমলা নিবাস। 

    Published on: Jan 27, 2026 10:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিছুদিন আগেই জি বাংলায় একটি নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছিল যেখানে দেখা দিয়েছিল সোহিনী সেনগুপ্ত এবং দেবশঙ্কর হালদারকে। দুই প্রবীণ ব্যক্তির জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া এই ধারাবাহিকের নাম ‘কমলা নিবাস’। ধারাবাহিকের সম্প্রচারের সময় বা তারিখ কিছু এখনো প্রকাশ্যে না এলেও এইটুকু বোঝা গিয়েছে, মেয়েদের জন্য নিবেদিত এক দম্পতি নিজেদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসর্গ করে দিয়েছে। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর নিজেদের বাড়ি তৈরি করার সেই স্বপ্ন কী তাদের পূর্ণ হবে তা নিয়েই তৈরি এই ধারাবাহিক।

    তবে ধারাবাহিকের প্রময়ে দেবশঙ্কর এবং সোহিনী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে এবার জানা গিয়েছে, এই ধারাবাহিকে দেবশঙ্কর এবং সোহিনীর দুই মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবাদৃতা বসু এবং সংহতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

    এর আগেও ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে তিন বোনের মধ্যে মেজ বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দেবাদৃতা, এবার দুই বোনের মধ্যে বড় বোনের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি। অন্যদিকে এই ধারাবাহিকে ছোট বোনের চরিত্রে অভিনয় করবেন সংহতি।

    সংহতি ইতিমধ্যেই ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকের রূপা চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। ইতিমধ্যেই দুজনের লুক সেট হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন প্রমো মুক্তি পাবে জি বাংলার পর্দায়। তবে এই ধারাবাহিকটি কোন ধারাবাহিকের জায়গা নেবে সেটা এখনও জানা যায়নি।

    প্রসঙ্গত, বহুদিন বাদে ধারাবাহিকে ফিরছেন দেবশঙ্কর হালদার। যে ধারাবাহিকে দেবশঙ্কর এবং সোহিনীর মতো দুইজন বিশাল বড় মাপের অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করছেন বা করবেন, সেই ধারাবাহিকের যে আলাদাই একটা জনপ্রিয়তা থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

    প্রাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তির ভালোবাসার কাহিনি নিয়ে তৈরি ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকটি এই মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই ধারাবাহিকও দুই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ভালোবাসার গল্প ফুটে উঠবে, যা হয়তো প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ নিজেদের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবেন।

