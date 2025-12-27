Edit Profile
    শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'র পর দেবচন্দ্রিমা এবার রবি ঠাকুরের 'চোখের বালি'র বিনোদিনী! বড় চমক নায়িকার

    এবার বড় চমক দিলেন অভিনেত্রী দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়। এবার তিনি রবি ঠাকুরের উপন্যাসের নায়িকা। নিশ্চয় ভাবছেন কোন উপন্যাস? চোখের বালি। আর এই ‘চোখের বালি’তে তিনি 'আশালতা'র বালি ‘বিনোদিনী’।

    Published on: Dec 27, 2025 7:41 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়। সিরিজ থেকে ছোট পর্দা বিনোদনের সব মাধ্যমেই দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন নায়িকা। শুধু কী তাই। তিনি বর্তমানে বি-টাউনেও নিজের জায়গা পাকা করেছেন। তাছাড়া মডেলিং তো রয়েইছে। তবে এবার বড় চমক দিলেন অভিনেত্রী তিনি এবার রবি ঠাকুরের উপন্যাসের নায়িকা। নিশ্চয় ভাবছেন কোন উপন্যাস? চোখের বালি। আর এই ‘চোখের বালি’তে তিনি 'আশালতা'র বালি ‘বিনোদিনী’।

    কখনও লাল টুকটুকে কনে বেশে মুখে পান পাতা ঢেকে, আবার কখনও সাদা থানে, খোল ধরা চুলে ধরা দেন নায়িকা। নিশ্চয়ই ভাবছেন তাঁর নতুন ছবি আসছে। নিশ্চয়ই তাঁকে রবি ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বে তৈরি হতে চলা কোন ছবি বা সিরিজ বা মেগায় বিনোদিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে?

    নানা বিষয়টা আসলে তা নয়। আসলে নায়িকা মডেল হিসেবেও কাজ করেন। আর সেই কাজের সূত্রেই এবার তিনি বিনোদিনী সেজে ছিলেন। টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্টাইলিস্ট রুদ্র সাহার পেজ থেকে পোস্ট হওয়া একটি রিলে নায়িকাকে বিনোদিনী লুকে দেখা গিয়েছে। আর সেখানেই অবশ্যই ছিল ঋতুপর্ণ ঘোষ নির্মিত 'চোখের বালি'র ছায়া।

    ঐশ্বর্য রাইয়ের নানা লুকে সেজে উঠেছিলেন নায়িকা। আর আবহে চলছিল শ্রীলা মজুমদারের সেই অতিপরিচিত 'বিনোদিনী'র নানা সংলাপ। সেখানে নানা পরিচিত দৃশ্যের পুনর্নির্মাণ দেখা গিয়েছিল।

    তাই কখনও 'বিনোদিনী' বেশে দেবচন্দ্রিমার হাতে দেখা মিলেছিল দূরবীনের। আবার কখন খোলা পিঠে সাদা থানের আঁচল ছড়িয়ে উসকে দিচ্ছিলেন প্রদীপ। আবার কখনও কপাল ভর্তি কল্কায় সেজে মুখে পান ঢেকে রাখার সেই আইকনিক দৃশ্য। আবার কখন সাদা থানের সঙ্গে গা ভর্তি গয়না, টানা টিকলি, গায়ে কালো শাল দিয়ে ঢেকে বিহারীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাওয়া সিন। আবার কখনও মহেন্দ্রর চিঠি লুকিয়ে রাখতে অসম্মত বিদ্রোহী 'বিনোদিনী' হয়ে নায়িকা ধরা দিয়েছেন। এমনকী ছবি তোলার সেই দৃশ্যেও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা। আর এই সবটা মিলিয়ে বিনোদিনীর নানা বেশে অনবদ্য দেখাচ্ছিল নায়িকাকে।

    তাই এই রিল প্রকাশ্যে আসতেই ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটজেনরা। একজন লেখেন, ‘দারুণ হয়েছে।' আর একজন লেখেন, 'অসাধারণ'। অভিনেত্রী অন্বেষা হাজরাও কমেন্ট করে লিখেছেন, 'কী করেছো গো তোমরা'।

