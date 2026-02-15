বেনারসে শিবরাত্রি পালন দেবচন্দ্রিমার, বাবা বিশ্বনাথের আরাধনায় ব্রতী অভিনেত্রী
ভ্যালেন্টাইন ডের ঠিক পরের দিন সারা ভারতবর্ষে জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে শিবরাত্রি। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি, সকলেই এই দিন মহাদেবের আরাধনায় হয়েছেন লিপ্ত। কেউ বাড়িতেই পুজো সারছেন, কেউ আবার মন্দিরে পুজো করছেন। তবে দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়কে শিবরাত্রি কাটাতে দেখা গেল বাড়ি থেকে অনেক দূরে।
ভ্যালেন্টাইন ডের ঠিক পরের দিন সারা ভারতবর্ষে জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে শিবরাত্রি। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি, সকলেই এই দিন মহাদেবের আরাধনায় হয়েছেন লিপ্ত। কেউ বাড়িতেই পুজো সারছেন, কেউ আবার মন্দিরে পুজো করছেন। তবে দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়কে শিবরাত্রি কাটাতে দেখা গেল বাড়ি থেকে অনেক দূরে।
শিবরাত্রির দিন মায়ের সঙ্গে বেনারসে সময় কাটাতে দেখা যায় দেবচন্দ্রিমাকে। বেনারসের ঘাটে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢেলে তিনি পালন করলেন মহা শিবরাত্রি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ার করেন অভিনেত্রী নিজেই।
দেবচন্দ্রিমা যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি সাদা শাড়ি পরে বাবা বিশ্বনাথের আরাধনা করছেন অভিনেত্রী। গাঁদা ফুলের মালা অর্পণ করে নিজের মনের ইচ্ছা বাবাকে জানাচ্ছেন তিনি। একটি ছবিতে আবার মায়ের সঙ্গেও ছবি তুলতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।
প্রথম ছবিতে মহাদেবের আরাধনা করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে যেখানে তিনি চোখ বন্ধ করে হাত জোর করে মহাদেবের কাছে নিজের ইচ্ছা জানাচ্ছেন। দ্বিতীয় ছবিতেও দেখা যায় মহাদেবকে জড়িয়ে ধরে থাকতে। তৃতীয় ছবিতে একটি বিশাল বড় মহাদেবের চিত্র আঁকা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে, চতুর্থ ছবিতে ওই একই দেয়ালের সামনে মায়ের সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তোলেন তিনি।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই অদ্রিজা রায়ের বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় দেবচন্দ্রিমাকে। প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে সবসময় বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।
উল্লেখ্য, গতবছর বিভীষণ নামক একটি ওয়েব সিরিজে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি বাংলা এবং হিন্দি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও ভীষণ ব্যস্ত তিনি।
News/Entertainment/বেনারসে শিবরাত্রি পালন দেবচন্দ্রিমার, বাবা বিশ্বনাথের আরাধনায় ব্রতী অভিনেত্রী