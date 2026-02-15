Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বেনারসে শিবরাত্রি পালন দেবচন্দ্রিমার, বাবা বিশ্বনাথের আরাধনায় ব্রতী অভিনেত্রী

    ভ্যালেন্টাইন ডের ঠিক পরের দিন সারা ভারতবর্ষে জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে শিবরাত্রি। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি, সকলেই এই দিন মহাদেবের আরাধনায় হয়েছেন লিপ্ত। কেউ বাড়িতেই পুজো সারছেন, কেউ আবার মন্দিরে পুজো করছেন। তবে দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়কে শিবরাত্রি কাটাতে দেখা গেল বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

    Published on: Feb 15, 2026 7:56 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভ্যালেন্টাইন ডের ঠিক পরের দিন সারা ভারতবর্ষে জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে শিবরাত্রি। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি, সকলেই এই দিন মহাদেবের আরাধনায় হয়েছেন লিপ্ত। কেউ বাড়িতেই পুজো সারছেন, কেউ আবার মন্দিরে পুজো করছেন। তবে দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়কে শিবরাত্রি কাটাতে দেখা গেল বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

    বেনারসে শিবরাত্রি পালন দেবচন্দ্রিমার
    বেনারসে শিবরাত্রি পালন দেবচন্দ্রিমার

    শিবরাত্রির দিন মায়ের সঙ্গে বেনারসে সময় কাটাতে দেখা যায় দেবচন্দ্রিমাকে। বেনারসের ঘাটে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢেলে তিনি পালন করলেন মহা শিবরাত্রি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ার করেন অভিনেত্রী নিজেই।

    আরও পড়ুন: বিজয়নগরের পর এবার কাশ্মীর, ভূস্বর্গে রহস্য সমাধান করবে কাকাবাবু, কবে আসছে সেই ছবি?

    দেবচন্দ্রিমা যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি সাদা শাড়ি পরে বাবা বিশ্বনাথের আরাধনা করছেন অভিনেত্রী। গাঁদা ফুলের মালা অর্পণ করে নিজের মনের ইচ্ছা বাবাকে জানাচ্ছেন তিনি। একটি ছবিতে আবার মায়ের সঙ্গেও ছবি তুলতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।

    প্রথম ছবিতে মহাদেবের আরাধনা করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে যেখানে তিনি চোখ বন্ধ করে হাত জোর করে মহাদেবের কাছে নিজের ইচ্ছা জানাচ্ছেন। দ্বিতীয় ছবিতেও দেখা যায় মহাদেবকে জড়িয়ে ধরে থাকতে। তৃতীয় ছবিতে একটি বিশাল বড় মহাদেবের চিত্র আঁকা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে, চতুর্থ ছবিতে ওই একই দেয়ালের সামনে মায়ের সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তোলেন তিনি।

    আরও পড়ুন: মনীষা অন্তর্ধান রহস্য কাহিনি নিয়ে আসছে ‘কর্পূর’, প্রকাশ্যে মোশন পোস্টার, মুক্তি কবে?

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই অদ্রিজা রায়ের বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় দেবচন্দ্রিমাকে। প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে সবসময় বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।

    উল্লেখ্য, গতবছর বিভীষণ নামক একটি ওয়েব সিরিজে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি বাংলা এবং হিন্দি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও ভীষণ ব্যস্ত তিনি।

    News/Entertainment/বেনারসে শিবরাত্রি পালন দেবচন্দ্রিমার, বাবা বিশ্বনাথের আরাধনায় ব্রতী অভিনেত্রী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes