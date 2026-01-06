Edit Profile
    দেবলীনার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে প্রেম শুরু হয়েছিল প্রবাহের! কী করেন গায়িকার বর?

    গত কয়েক দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটাই নাম দেবলীনা নন্দী। লাইভ করার পর তাঁর আত্মহত্যা করার চেষ্টা রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছে সকলকে। আর এই সবটার নেপথ্যে বার বার উঠে আসে দেবলীনার স্বামী বিমানচালক প্রবাহ নন্দীর নাম। কিন্তু জানেন কী কীভাবে শুরু হয়েছিল তাঁদের সম্পর্ক।

    Published on: Jan 06, 2026 1:02 PM IST
    By Sayani Rana
    দেবলীনা তাঁর এক জন্মদিনের ভ্লগে তাঁদের সম্পর্ক কীভাবে শুরু হয়েছিল সে কথা অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি জানান তাঁদের সম্পর্কের শুরু হয়েছিল ইনস্টাগ্রামে কথা বলার মাধ্যমে।

    নায়িকা জানান ফেসবুকে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অসংখ্য, তাই সেখানে তাঁকে বহু মানুষ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেও তিনি সেখানে সকলকে রিপ্লাই দিতে পারেন না। তবে ইনস্টাগ্রামে গায়িকাকে যাঁরাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান তিনি তাঁদের মোটামুটি উত্তর দিয়ে থাকেন। আর সেই সূত্র ধরেই তিনি প্রবাহর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন।

    ২০২৩-এ দেবলীনার জন্মদিনে তাঁর এক গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসেবেই প্রবাহ দেবলীনাকে জন্মদিনে উইশ করেছিলেন। আর তার উত্তরও দেন গায়িকা। তারপর আর কী পছন্দের গায়িকার থেকে উত্তর পেয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই খুশি হয়ে যান প্রবাহ। দেবলীনার কথায় তিনি নাকি গায়িকার রিপ্লাই পেয়ে লিখেছিলেন, ‘ও মাই গড, তুমি আমাকে রিপ্লাই করলে।’

    দেবলীনা আরও বলেন, ‘ও ওঁর অবাঙালি বন্ধুদের আমার গান শোনা তো। তাঁরাও নাকি আমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। আর প্রবাহ আমাকে সেই সব কথা বলেছিল। আমিও এইসব শুনে ওঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়াও ও জানিয়েছিল ওঁর ট্রেনিং চলাকালীন যখন ও খুব মুষড়ে পড়ত, বা সামনেই ওঁর পরীক্ষা থাকত তখন ও আমার গান শুনে খানি শান্তি পেত।’

    ওই ভ্লগেই দেখা যায় দেবলীনার কথা সূত্র ধরে প্রবাহ বলছেন, ‘না সেই সময় আমার ব্রেকআপ হয়েছিল। তারপর দেখলাম বাহ এই মেয়েটা তো খুব, মিষ্টি দেখতে। কিন্তু আমাকে তো পাত্তা দেবে না, আমিও আমার অ্যাটিটিউ নিয়ে থাকি। তারপর দেখলাম পাত্তা দিচ্ছে, তখন আমার অ্যাটিটিউ আরও বেড়ে যায়। আমি যে কখনও বিয়ে করব ভাবিনি। আমার বন্ধুরাও আমাদের বিয়েতে এসে দেবলীনাকে সে কথা জানায়।’

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন দেবলীনা এবং প্রবাহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবলীনা যে ভিডিও পোস্ট করেন তাদেরকে বেশ বোঝাই যায় তিনি শ্বশুরবাড়িকে নিয়ে চলতেই পছন্দ করেন। কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেবলীনার সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না শ্বশুর বাড়ির সকলে বিশেষ করে স্বামী, তাই সেই চাপ সহ্য না করতে পেরে অবশেষে আত্মহত্যা রাস্তা বেছে নেন দেবলীনা

