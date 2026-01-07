Edit Profile
    ‘প্রবাহর আন্ডারওয়্যারও বোন কিনে দেয়…’! পাইলট স্বামীর টাকার জন্য মোটেও বিয়ে করেননি দেবলীনা, দাবি দিদির

    কদিন আগেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন গায়িকা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দেবলীনা নন্দী। বোনের স্বামীর পরিবারের নামে অভিযোগের পাহাড় তুলেছেন দেবলীনার দিদি। সঙ্গে তাঁর বোনকে যারা ট্রোল করছেন, তাঁদের একহাত নিলেন ফেসবুক লাইভে এসে।

    Published on: Jan 07, 2026 12:32 PM IST
    By Tulika Samadder
    কদিন ধরেই ক্রমাগত খবরের শিরোনামে গায়িকা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সের দেবলীনা নন্দী। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। যদিও সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে তিনি বিপদ মুক্ত। যদিও পরিবারের দাবি, দেবলীনা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এমনকী, গায়িকার দিদি বারংবার লাইভে এসে অনুরোধ জানাচ্ছে, যাতে নেটিজেনরা এই ইস্যুতে এমন কোনো পোস্ট না করেন, যেগুলো তাঁর বোনকে পুণরায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়।

    দেবলীনা নন্দী।
    লাইভের মাঝেই বোনের স্বামীর পরিবারের নামে অভিযোগের পাহাড় তুলেছেন দেবলীনা দিদি। সঙ্গে নেটিজেনদের কাছ থেকে আসা কটুক্তি-মূলক মন্তব্যে দিয়েছেন কড়া জবাবও। যেমন একটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘নিজেদের পালটি ঘরে (সাম-মানের বাড়িতে) বিয়ে করা উচিত’। আর তা দেখে দেবলীনার দিদি স্পষ্ট করে দেন, পাইলট স্বামীর থেকে অনেক বেশি আয় প্রবাহর। শুধু তাই নয়, ঘুরতে গেলে প্রবাহ বরাবর দেবলীনার থেকে অর্ধেক টাকা নিতেন বলেও জানান তিনি। সঙ্গে তাঁর দাবি, প্রবাহর পরিবার বউমাকে বিয়েতে যে সোনার গয়না দিয়েছিলেন, সেটাকে বন্ধক রেখে পরবর্তীতে লোন নেন। এমনকী, প্রবাহর বাবাও বেশ মোটা অঙ্কের লোন জোগার করে দেওয়ার জন্য দেবলীনাকে বলেছিলেন বলে জানান বৃহস্পতিবারের লাইভে এসে। সঙ্গে তাঁর দাবি, প্রবাহকে নাতকি অন্তর্বাসটাও কিনে দিতেন দেবলীনাই।

    এদিকে, গায়িকার পরিবারের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, সামাজিক বিয়ের ১ বছরের বেশি কেটে গেলেও, এখনও নাকি দেবলীনা আর প্রবাহর রেজিস্ট্রি হয়নি। দেবলীনা বারবার বলার পরেও নাকি, প্রবাহ রেজিস্ট্রির জন্য রাজি হয়নি।

    অভিযোগ যে, বারংবার নিজের মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য দেবলীনাকে জোর দেয় প্রবাহর পরিবার। এমনকী, দেবলীনার মায়ের দাবি, বিয়ের পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার তাঁর মেয়ে। এমনকী, হানিমুন থেকে ফিরে দেবলীনার গায়ে হাত তোলে এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট প্রবাহ। শ্বশুরবাড়ি থেকে একদিন বেরও করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তবে এত কিছু সত্ত্বেও ভালোবেসে সংসার করতে চেয়েছিলেন দেবলীনা। শুধু স্বামী নয়, শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওরকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হল না শেষরক্ষা।এখন দেখার দেবলীনার পরিবারের তরফে এরপর আইনিভাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, গোটা বিতর্কে এখনও চুপ প্রবাহর পরিবার।

