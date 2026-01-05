Edit Profile
    'এক মুহূর্তে সব অন্ধকার... ', হাসপাতালের বেডে শুয়ে গতরাতের বর্ণনা দিলেন দেবলীনা

    গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার রীতিমতো উত্তাল হয়ে গিয়েছে দেবলীনা নন্দীকে নিয়ে। রীতিমতো লাইভ করে নিজের জীবনের সমস্যা সকলের কাছে উন্মোচন করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন গায়িকা। 

    Published on: Jan 05, 2026 8:35 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার রীতিমতো উত্তাল হয়ে গিয়েছে দেবলীনা নন্দীকে নিয়ে। রীতিমতো লাইভ করে নিজের জীবনের সমস্যা সকলের কাছে উন্মোচন করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন গায়িকা। যদিও কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সায়কের পোস্ট দেখে বোঝা যায়, দেবলীনাকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তিনি অনেকটাই সুস্থ আছেন।

    হাসপাতালের বেডে শুয়ে গতরাতের বর্ণনা দিলেন দেবলীনা
    এবার সায়কের দ্বিতীয় ব্লগে দেবলীনা নিজের মুখে জানালেন গত রাতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার কথা। সায়ক ভিডিও শুরু করতেই প্রথমেই দেবলীনা বলেন, আমি তো অর্ধেক কাজ করতে চাইনি। আমি তো পুরো কাজ করতে গিয়েছিলাম। অর্ধেক হয়ে যাবে আমি ভাবতে পারিনি। দেবলীনার কথা শুনে ধমক দিয়ে সায়ক বলেন, দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছে ভগবান এটা ভালোভাবে উপভোগ করতেই হবে তোকে।

    গতরাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবলীনা বলেন, ওষুধ খাওয়ার পরেই আমার চোখ প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল প্রবাহকে মেসেজ করি কিন্তু তারপরেই মনে হল যে ও মেসেজের উত্তর দেবে না। এরপরেই আমি সায়ককে মেসেজ করে বলি, আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছি, আমি কি আর বাঁচবো না?

    দেবলীনার কথা শুনেই সায়ক সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়। সায়কের ব্লগে দেবলীনা আরও বলেন, এই দেড় বছর ধরে আমি যা সহ্য করেছি সেটা ভেবেই আর ভালো লাগছে না। মা, না হলে সংসার না হলে কাজ এই করতে করতে আমি শেষ হয়ে গিয়েছি।

    গায়িকা আরও বলেন, একটা সময় ছিল যখন আমি নিজেকে সব থেকে বেশি ভালবাসতাম। তারপর গান এবং তারপর মাকে। বিয়ের পর সব থেকে বেশি প্রবাহকে ভালবাসি, তারপর মাকে তারপর গানকে আর সবার শেষে নিজেকে। কেমনভাবে যেন নিজেকেই সবার শেষে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আমি।

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন দেবলীনা এবং প্রবাহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবলীনা যে ভিডিও পোস্ট করেন তাদেরকে বেশ বোঝাই যায় তিনি শ্বশুরবাড়িকে নিয়ে চলতেই পছন্দ করেন। কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেবলীনার সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না শ্বশুর বাড়ির সকলে বিশেষ করে স্বামী, তাই সেই চাপ সহ্য না করতে পেরে অবশেষে আত্মহত্যা রাস্তা বেছে নেন দেবলীনা

