Debolina-Probaho: প্রবাহের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা দেবলীনার! মোটা অঙ্কের খোরপোশ দাবি, তবে ডিভোর্স চাননি গায়িকা

বেশ কিছুদিন ধরেই আলাদা থাকছেন গায়িকা দেবলীনা নন্দী এবং তাঁর স্বামী প্রবাহ নন্দী। তবে সম্প্রতি বিষয়টি আইনি মোড় নিয়েছে। খবর অনুযায়ী, দেবলীনা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদের (ডিভোর্স) মামলা দায়ের না করলেও, স্বামী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের (৪৯৮এ ধারা) লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সোনারপুর থানায়।
সদ্য় নতুন ফ্ল্য়াট কিনেছেন দেবলীনা। তারপরই স্পষ্ট হয়ে যায় প্রবাহ-দেবলীনার সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে তা মেটা মুশকিল।
আইনি পদক্ষেপ ও পুলিশের ভূমিকা:
গত ২২ জানুয়ারি সোনারপুর থানায় প্রবাহ এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান দেবলীনা।বপুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ পাওয়ার পর নন্দী পরিবারকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল এবং প্রবাহ সপরিবারে থানায় হাজিরা দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করছেন। আপাতত তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি।
পুলিশি সহায়তায় দেবলীনা ইতিমধ্যেই তাঁর ‘স্ত্রীধন’ (বিয়ের গয়না, আসবাব ও টাকাপয়সা) ফেরত পেয়েছেন।
বিচ্ছেদের গুঞ্জন ও খোরপোশ:
সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবলীনার সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর না থাকায় নেটিজেনদের মনে বিচ্ছেদের প্রশ্ন জাগে। জানা গেছে, বিচ্ছেদের মামলা এখনও না করলেও দেবলীনা ইতিমধ্যেই প্রবাহের কাছে খোরপোশ চেয়ে আবেদন করেছেন।
দেবলীনার মা আগে জানিয়েছিলেন যে তাঁর মেয়ে প্রবাহকে ভুলতে পারছেন না, তবে বর্তমান পরিস্থিতি বলছে তাঁরা দুজনেই এখন আলাদা থাকছেন।
স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা:
এত কিছুর মাঝেও দেবলীনা নিজেকে সামলে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি ভালোবাসা দিবসে আগরতলায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন তিনি। গানে এবং ফ্যাশন শুটে নিজেকে ব্যস্ত রেখে নতুন করে জীবন শুরু করতে চাইছেন এই গায়িকা।
News/Entertainment/Debolina-Probaho: প্রবাহের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা দেবলীনার! মোটা অঙ্কের খোরপোশ দাবি, তবে ডিভোর্স চাননি গায়িকা