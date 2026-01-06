Debolina Nandy s elder sister and mother did a live and share the real truth
গত কয়েক দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল দেবলীনা নন্দীর ঘটনায়। লাইভ করার পর তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। যা রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছে সকলকে। আর এই সবটার নেপথ্যে বার বার উঠে আসে দেবলীনার স্বামী বিমানচালক প্রবাহ নন্দী ও তাঁর পরিবারের নাম। আর এবার এই সবটা নিয়ে মুখ খুললেন দেবলীনার মা ও দিদি।
তাঁরাও মঙ্গলবার একটা লাইভ করেন। সেখানেই দেবলীনার দিদিকে বলতে শোনা যায়, ‘ওঁকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। আগে আমার বোন প্রতি সপ্তাহে চন্দননগর যেত। কিন্তু একটা সময় ওকে ওঁর শ্বশুরমশাই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। এই যে ঘটনা ঘটেছে তার ১০ মিনিট আগে পর্যন্ত প্রবাহর সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল। প্রবাহ ওকে বলেছিল, মা তো তোমার পিছন ছাড়বে না, তাহলে আমি থেকে কী করব?’ তখন বোন বলেছিল, ‘তাহলে আমি মাকে নিয়ে যাবো না প্রোগ্রামে তাহলে তুমি চল আমার সঙ্গে।’ প্রবাহ সেটার কোনও রিপ্লাই করেনি। তারপর এই ঘটনা ঘটে। তাছাড়াও আরও নানা সমস্যা ছিল।'
তিনি আরও বলেন, ‘বোন এখনও পর্যন্ত ট্রোমাটাইজ। বলছে, ‘ও এখনও পর্যন্ত এল না, একবার ফোন বা ম্যাসেজ পর্যন্ত করল না।’ ওঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ভীষণ ভাবে কান্নাকাটি করছে। আমাদের কাছে সব প্রমাণ রয়েছে যে প্রবাহ খাবার অর্ডার করছে, খাচ্ছ, কিন্তু একবারও ফোন বা ম্যাসেজ করছে না। হাসপাতালে থেকেও তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।’
তবে এই ঘটনার মাঝেও অনেকেই দাবি করেছেন দেবলীনা প্রবাহ চাকরি, তাঁর টাকা দেখে তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁদের কড়া জবাব দিয়ে দেবলীনার দিদি বলেন, ‘প্রবাহ নন্দীর ইনার ওয়ারটাও আমার বোন কিনে দেয়। ওঁর বাড়ির বেশির ভাগ খরচা আমার বোন চালায়। ও যা মাইনে পায় তাঁর দ্বিগুণ খরচ ওঁর জন্য আমার বোন করে প্রতিমাসে। তাই প্রবাহ নন্দীর টাকার আমার বোনের দরকার নেই।’
তিনি জানান এত কিছুর পরও প্রবাহর প্রতি দেবলীনার ভালোবাসা অটুট। দেবলীনা জানিয়েছেন, এখনও যদি প্রবাহ এসে তাঁর খবর নেন, তাঁকে ফিরতে বলেন তাহলে দেবলীনা নাকি ফিরেও যাবেন। দেবলীনার দিদি বলেন, ‘প্রবাহ ২ মাস কোন ফোন করেননি। আমার বোন ওঁকে ম্যাসেজ করত। পুজোর সময় ওঁকে ঠাকুর দেখতে ডাকাতে আমার বোন কুকুরের মতো ছুটে গিয়েছে। আমরা মেনে নিয়েছি। ওঁদের রেজস্ট্রি হতে দেননি প্রবাহ নন্দীর বাবা-মা। যদি ছেলের কিছু হলে ইনসোরেন্স বা সম্পত্তির ভাগ দিতে হয়। আসলে লোভী তো দেবলীনা নয়, প্রবাহর বাবা-মা।’
অন্যদিকে গায়িকার মা বলেন, ‘আমি জামাই না, ছেলে চেয়েছিলাম। প্রথমে সব ঠিকই ছিল, তারপর এত বড় ঝড় কীভাবে উঠল জানি না। কোন সুস্থ মস্তিস্কের মা চায় না তাঁর মেয়ের সংসার ভেঙে যাক। ওঁর পরিবারের সঙ্গে সব জায়গায় যেতে ভালো লাগত। কিন্তু আমাকে নিয়ে মেয়ের সংসারে এত সমস্যা হবে ভাবতে পারি না।’ তিনি এও জানান প্রবাহ যেখানে যাবেন বলতেন সেখানে তিনি যেতেন না। কিন্তু কেউ না গেলে মেয়ের নিরাপত্তার জন্য তিনি যেতেন।
